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Polisi duydu, sokak ortasında çırılçıplak soyundu

Bir işyerinden bin 500 lira çaldığı ileri sürülen kadın, işyeri sahibinin polise haber vereceğini söylemesi üzerine çırılçıplak soyundu

30 Ağustos 2014 22:44

Bağcılar'da bir işyerinden bin 500 lira çaldığı öne sürülen kadın, işyeri sahibi tarafından yakalandı. Sokak ortasında çıkan tartışmada kadın parayı geri verdi. İşyeri sahibi, polise haber vereceğini söyleyince genç kadın, bir anda çırılçıplak soyundu.

DHA'nın haberine göre, bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler Bağcılar'da bir kadın ve bir erkek yol ortasında tartışıyor. İddiaya göre, kadın az önce tartıştığı kişinin işyerinden bin 500 lira çaldı.

Ardından kısa bir kovalamaca yaşandı. Yakaladığı kadını saçından tutarak yere yatıran kişi, parayı istedi. Direnen kadın çevredekilerin de gelmesiyle parayı geri verdi. Ancak paranın sahibinin, polise haber vereceğini söylemesi üzerine kadın bir anda üzerindekileri çıkardı.

 

Kadın soyununca, işyeri sahibi hemen bıraktı

 

Genç kadın çırılçıplak kaldı. Neye uğradığını şaşıran adam kadını bıraktı. Olaya müdahale eden bir kadın da çareyi hızla uzaklaşmakta buldu. Çevredekiler de olayı şaşkın gözlerle izledi. Soyunan kadın elbiselerini de alıp hızla kaçarken parasını alan kişi de işyerine döndü.

 

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