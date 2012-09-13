Polisi atlatmak için sokağa para saçtılar

ABD’de banka soyan 4 kişi peşlerinden gelen polisin dikkatini dağıtmak için çaldıkları paraları araçlarının penceresinden sokağa attı. Hırsızlar trafiğe takılınca yakalandı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde banka soyan 4 arkadaş peşlerinden gelen polisin dikkatini dağıtmak için çaldıkları paraları araçlarından sokağa atmaya başladı.
Sokakta yürüyenlerin dikkatini çeken hırsızlar hiç ummadıkları bir anda kendilerini şehir trafiğinin ortasında bulunca yakalandı.
Havada uçuşan paraları görenler yolun ortasında durmak zorunda kalan araçtakilerden daha çok para atmalarını istedi.
NBC televizyonunun haberine göre hırsızlar paraları almak için aracın yanına gelen kişilerin yaratacağı kargaşa içinde ortadan kaybolmayı planladı fakat amaçlarına ulaşamadı.