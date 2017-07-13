Polisi 6 saatte 98 kez aradı tutuklandı

ABD'de parasını aldıkları iddiasıyla polisi 6 saat içerisinde 98 kere arayan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneler ve karakollar sık sık yanlış ihbar aldıklarının bilgisini geçerler. ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan bir olay bu durumun bazen ne kadar sıradışı olabileceğini gösteriyor. Michael Mott, bölgesindeki karakolu 6 saat içerisinde tam olarak 98 kere aradı.



Poliste parasının kaldığını iddia eden Mott, 6 saatlik takibin ardından yakalandı. Olaya ilişkin açıklama yapan polis Michael Mott'un altı ay önce gizli görevdeki polislere uyuşturucu satmaya çalışırken gözaltına alındığını ve o parayı istediğini belirtti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Telefonu oyuncak gibi gören birinin dışarıya çıkması için anlaşma önermeyeceğiz" denildi. Mott'un hakim karşısına çıkacağı belirtiliyor.