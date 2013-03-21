Polise zam geliyor

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada polislerin maaşına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını sorarak, polislerin özellikle emeklilikte maaşlarının yüzde 40’ı oranında aylık almalarının adaletsizlik olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Şandır'ın sorusu üzerine hükümetin polislerin özlük haklarıyla ilgili yürüttüğü çalışmaya dair bilgi veren İçişleri Bakanı Muammer Güler şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe imkanlarımız çerçevesinde ve özellikle emekliliklerine yansıyacak düzenlemeler yapmak için her türlü gayretin içinde olacağız. CHP ve MHP’nin sağlayacağı katkı için de şimdiden teşekkür ediyorum. Fazla mesai ücretleri, malumunuz seyyanen bir ücret verilmektedir ve bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Yapılan hizmetin karşılığı değildir. Gündeme geldiğinde başka meslek grupları da onların önüne veya onlarla beraber bu imkanlardan yararlansın şeklinde ilave talepler geliyor, maalesef Türkiye’de bu tür talepler gündeme geldiğinde. Emniyet teşkilatının bu konudaki fedakarlıkların görülmesi gerekiyor."

Güler, Emniyet teşkilatında ikinci dalga zorunlu şark göreviyle ilgili çalışma konusunda "Geçmişte hiç şarka gitmeyen Emniyet görevlileriyle ilgili çok şeyler dile getirildi. Şu anda birinci şarka gitmemiş emniyet görevlisi kalmamıştır, ikinci şarktan da 2 bin emniyet görevlisi etkilenecektir. Toplam polis sayısı içerisinde çok küçük bir sayıyı ifade etmektedir" dedi.