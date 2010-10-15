Polise verdikleri rüşveti gider olarak kaydettiler

T24 - Emniyet güçlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği rüşvet operasyonunda, bir servis çetesinin polise günlük, haftalık ve aylık olarak dağıttığı rüşvetleri deftere işleyip, "gider" olarak kaydettikleri ortaya çıktı.



Verilen rüşvetleri şirket sekreterinin gider olarak kaydettiği anlaşıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre:



İstanbul'da, rakiplerini devre dışı bırakmak için bazı trafik polisleriyle birlikte hareket eden servis şirketinin, rüşvetin muhasebesini tuttuğu ortaya çıktı. Polislere günlük, haftalık ve aylık olarak verilen rüşvetlerin şirket sekreteri tarafından gider gösterilerek deftere yazıldığı ve faturalandırıldığı belirlendi. Polis, rüşvet kayıtlarının bulunduğu 64 sayfalık bir dosya da buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 31 Temmuz'da, büyük alışveriş merkezlerinin taşımacılığını yapan 2 ayrı servis şirketine ve bağlantılı oldukları bazı trafik polislerine "rüşvet operasyonu" düzenledi. Kamera ile saniye saniye tespit edilen operasyonda 23'ü polis memuru 69 kişi gözaltına alındı. Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden 39'u t u - tuklandı. Polis ise delil toplamayı sürdürdü. Bu kapsamda, servis şirketi yöneticilerinin ne kadar rüşvet ödediğine ilişkin kayıtların yer aldığı 64 sayfalık bir dosya ele geçirildi. Listede bulunan 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri ile 52 polis teknik takibe alındı. Servis çetesiyle birlikte hareket ettikleri belirlenen polislerin, rakip firma minibüslerine sürekli ceza yazarak, yıldırma politikası uyguladığı ortaya çıktı.





MAKBUZ BİLE KESMİŞLER



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şirket muhasebecisi G.Ç., rüşvet çarkını tüm detaylarıyla anlattı. Polislere günlük, haftalık ve aylık olarak verilen rüşvetlerin, sekreter tarafından şirket gideri olarak gider defterine yazıldığını anlatan muhasebeci, şirket yetkilisinin talimatı olmadan hiçbir polise para çıkartmadığını da kaydetti. G.Ç, "Elimizde bulunan listelerde polis memurlarının ismi, telefon numarası, ekip kodu ve o ekiple ilgilenen şirketimizde görevli proje müdürünün adı yazıyordu. Ekip amiri, komiser, kuryeli motor ve bu gibi tabirlerle not da alınıyordu. Polis ya da ekiplerde değişiklikler olduğunda bu listeleri güncelliyorduk. Örneğin Maslak bölgesine bakan proje müdürü, her ay düzenli olarak aynı bölgedeki görevli polis memurlarına dağıtılmak üzere bin 255 TL alıyordu. Makbuzlara da, parayı verdiğim proje müdürünün adı ile 'ekip ödemesi' notunu yazıyordum. Makbuzu proje müdürüne imzalatıyordum" dedi.





POLİSE 'FORUM ALİ' LAKABI



Şirketin muhasebecisi G.Ç., ifadesinde şunları belirtti: "Şirketin defterlerinde kayıtlı bulunan bazı polislere görevli bulundukları bölgedeki alışveriş merkezlerinin adları 'lakap' olarak veriliyordu. Örneğin Ali H. adlı polis, 'Forum İstanbul' alışveriş merkezinin bulunduğu bölgede görevli olduğu için 'Forum Ali' olarak deftere kayıtlıydı."



