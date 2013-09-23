Polise üniversitelerde 24 saat nöbet

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği özel bir çalıştayda, İçişleri Bakanlığı’nca kısa süre önce il valiliklerine gönderilen ve üniversitelerde alınacak güvenlik önlemlerini içeren genelge kapsamında, üniversite kampüslerindeki eylemlere karşı 24 saat müdahale edilecek biçimde hazır polis kuvvetleri tutulması gerektiği tartışıldı.

Ayrıca, protesto eylemleri çerçevesinde öğrencilerin kampüslerden toplu olarak çıkmasına izin verilmemesini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri alınması benimsendi.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, yurt genelindeki toplumsal olaylar ile öğrenci hareketlerini izleyen Güvenlik Dairesi’nce düzenlenen çalıştaya başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 10 büyük kentte güvenlik şubelerinde görev yapan polis müdürlerinin yanısıra, EGM İstihbarat Dairesi ile Terörle Mücadele Dairesi’nden yetkililer katıldı.



ODTÜ masaya yatırıldı

Üniversitelerin yeni eğitim yılının başlamasından kısa süre önce ODTÜ’den yol geçirilmesi konusunda başlayan tartışmalar çerçevesinde ODTÜ öğrencilerinin semt halkıyla birlikte yürüttüğü protestoların çalıştayda değerlendirildiği öğrenildi.



Özellikle polisin olaylara müdahalesi sırasındaki görüntülerin de tartışıldığı çalıştayda, polis müdürlerinin üniversite yönetimlerinin aynı suçlara karşı farklı cezalar uygulamasının yarattığı çift başlılıktan rahatsızlıklarını dile getirdikleri öğrenildi. Bazı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin öğrencilere hoşgörüde bulunmasının olayların artışına neden olacağının dile getirildiği çalıştayda, polis yöneticilerinin üniversite yönetimleriyle yakın temasta bulunarak olaylara zamanında müdahale edilmesinin sağlanması kararı aldığı öğrenildi.

Kampüste polis

Çalıştayda, İçişleri Bakanlığı’nca kısa süre önce il valiliklerine gönderilen ve üniversitelerde alınacak güvenlik önlemlerini içeren genelge kapsamında, üniversite kampüslerindeki eylemlere karşı 24 saat müdahale edilecek biçimde hazır polis kuvvetleri tutulması gerektiği tartışıldı. Ayrıca, protesto eylemleri çerçevesinde öğrencilerin kampüslerden toplu olarak çıkmasına izin verilmemesini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri alınması benimsendi.