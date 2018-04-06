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Polise taş ve sopalarla sadırdılar, 20 şüpheliden 2'si tutuklandı

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, mahalle sakinleri, yol ortasında araçlarını döndüren kişileri takibe alan polislere taş ve sopalarla saldırdı

06 Nisan 2018 13:04

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, mahalle sakinleri, yol ortasında araçlarını döndüren kişileri takibe alan polislere taş ve sopalarla saldırdı. Polis araçlarında hasar oluşurken, gözaltına alınan 20 kişiden 2\'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 2 Nisan Pazartesi günü gece saatlerinde, Yeni Mahalle\'de devriye görevi yaparken, yolda lastik çektirerek, araçlarını döndüren kişileri gördü. Araçları takibe alan polis ekipleri, mahalleye geldiğinde etraflarını saran yaklaşık 30 kişi, taş ve sopalarla saldırdı. Grup, polis aracının camlarını kırarken, kaportasında hasar oluşturdu. Ekipler, önceki gün, saldırganları yakalamak için mahalleye girdiğinde yeniden saldırıya uğradı. Mahalleli, polislere taş atıp, sopalarla saldırdı. Komiser yardımcısı, başına aldığı sopa darbesiyle yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Polis ile şüpheliler arasındaki kovalamaca, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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