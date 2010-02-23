Polise taş atan 5 çocuğa hapis cezası

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Berivan S'nin avukatı: Acı bir durum

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Fadıl G, Mehmet A, Şahin A., Baver Ç. ve Bilal S. katılmadı.Sanık avukatları son savunmalarında müvekkilleriyle ilgili suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, beraatlerini talep etti.Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından, yaşları 15-18 arasında değişen 5 sanığı, TCK'nın (Türk Ceza Kanunu) ''terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçunu içeren 314/2. maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay, Terörle Mücadele Kanunu'nun ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/c maddesinde yer alan ''dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek'' suçundan da 5'er yıl olmak üzere toplam 13'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme, sanıkların yaş ve yargılama esnasındaki durumlarını göz önünde bulundurarak, cezayı, 7'şer yıl 5'şer ay hapis cezasına indirdi.Bu arada, Batman'da katıldığı izinsiz gösteride polise taş attığı gerekçesiyle bir süre önce 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan 15 yaşındaki Berivan S.'nın avukatı Meral Danış Beştaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Berivan S.'nin aynı suçtan yargılanan Devrim B. ile bir koğuşta kaldığını belirterek, şöyle konuştu:''Bu iki çocuk bir koğuşta tek başına kalıyor. Onları ziyarete gittim. Beni gördüklerinde, 'Abla bizi buradan çıkarmaya mı geldin. Geceleri çok korkuyoruz' dediler. Cezaevinden ayrılırken, kendi çocuğum aklıma geldi, ağladım. Acı bir durum'' dedi.Beştaş, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'ne çocukların kendi yaşıtlarıyla kalabilecekleri ayrı bir koğuşa alınmaları yönünde talepte bulanacaklarını sözlerine ekledi.