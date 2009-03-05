T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polise, tarihi Tevrat satmaya kalkıştılar

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, alıcı gibi davranan polise 13. yüzyıla ait Tevrat'ı satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

05 Mart 2009 02:00

İstanbul'un  Ataşehir ilçesinde, alıcı gibi davranan polise 13. yüzyıla ait Tevrat'ı satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de, ellerinde ceylan derisi üzerine yazılmış 13. yüzyıla ait Tevrat bulunduğu öğrenilen 2 kişiyle irtibata geçti. Bu kişiler, alıcı gibi davranarak kendileriyle pazarlık yapan polise, söz konusu Tevrat'ı 3 milyon dolar karşılığında satmak istedi.

Operasyonla gözaltına alınan 2 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24