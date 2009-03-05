Polise, tarihi Tevrat satmaya kalkıştılar

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, alıcı gibi davranan polise 13. yüzyıla ait Tevrat'ı satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de, ellerinde ceylan derisi üzerine yazılmış 13. yüzyıla ait Tevrat bulunduğu öğrenilen 2 kişiyle irtibata geçti. Bu kişiler, alıcı gibi davranarak kendileriyle pazarlık yapan polise, söz konusu Tevrat'ı 3 milyon dolar karşılığında satmak istedi.



Operasyonla gözaltına alınan 2 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

