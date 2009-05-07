Polise, savcıyı nasıl durdurursun cezası!

Antalya'da savcının içinde bulunduğu otomobili sol şeritte yavaş gittiği için durduran polis memuruna adli kontrol cezası verildi.



Antalya’nın Alanya ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Burhan Görgülü ve Ağır Ceza Hakimi olan eşi Gülsüm Gümüş Görgülü'nün içinde bulunduğu otomobili sol şeritten yavaş gittikleri için trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle çevre yolunda durduran polis memuru Durmuş Ali Türkmen, gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Türkmen'e `adli kontrol' cezası verildi.



Alanya Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Burhan Görgülü ve Ağır Ceza Hakimi olan eşi Gülsüm Gümüş Görgülü'nün içinde bulunduğu otomobil dün akşam saatlerinde çevre yolunda polis ekibi tarafından durduruldu. Polis Durmuş Ali Türkmen, sol şeritten yavaş gittikleri için trafiği tehlikeye düşürdüklerini söyleyerek otomobili kullanan savcı Burhan Görgülü'den evraklarını istedi. Savcı Görgülü sol şeride geçmek için sinyal verdiklerini ve bu nedenle yavaş gittiklerini söyledi. Bunun üzerine polis memuru Türkmen ile savcı Görgülü arasında tartışma yaşandı. Savcı ve hakim eşi olay yerinden ayrılarak Alanya Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na giderek polis memuru Durmuş Ali Türkmen'den şikayetçi oldu. Savcı Burhan Güngör, şikayet dilekçesinde, eşi ile birlikte çevre yolunda 50 kilometre hızla gittiklerini ve sol yöne dönmek için sinyal verdiklerinde arkadan gelen polis aracının direksiyon kırarak birden önlerini kestiğini söyledi.



`Kendisini uyardığım halde hakaret etti'



Savcının dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:



``Polis aracı birden önümüzü kesti ve araçtan çıkan bir polis hızla gelerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine kimliğimi göstererek savcı olduğumu söyledim. Bu kez polis memuru `Savcı isen ne olmuş, ver bakalım evraklarını' dedi. Kendisini uyardığım halde hakaretlerine devam etti ve bunun üzerine araçtan indim. Eşim de inmiş. Hatta eşim diğer polis memurunu uyararak arkadaşına müdahale etmesini hırçınlığı bırakmasını söyledi. Bir süre tartıştıktan sonra aracımıza bindik ve savcılığa giderek normal bir vatandaş gibi şikayetimizi yaptık.''



`Savcı beyi tanıyamadım, camlar filmliydi'



Olayın ardından gözaltına alınan 17 yıllık polis memuru Durmuş Ali Türkmen'in silahı alınarak üniformalı halde adliyeye sevk edildi. Türkmen, görevini yaptığı için suçlandığını ifade etti. Polis memuru Durmuş Ali Türkmen, ifadesinde, söz konusu kişinin aracı ile Çevre Yolu üzerinde çok yavaş gitmesi üzerine selektör yaparak ve siren çalarak uyardıklarını, tüm uyarılara cevap vermeyince Telekom Kavşağı'nda aracını önünü keserek durdurduklarını söyledi. Türkmen, savcılıktaki ifadesinde, ``Savcı beyi tanıyamadım. Aracının camları filmliydi. Araçta bulunanlardan ehliyet ve ruhsat istedim. Ancak camın arkasından daha sonra savcı olduğunu öğrendiğim şahıs banan eşine ait hakim kimliğini uzattı. Sonra aracından inerek hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine bende cep telefonumu çıkartarak yapılanları görüntülemek istedim. Bu hareketim savcı beyi daha fazla sinirlendirdi. Adımı soyadımı bir kağıda yazdı. Sonra adliyeye çağrıldım'' diye anlattı.



Vatandaşa hakaret ve zor kullanma iddiası ile yargılanan polis memuru Durmuş Ali Türkmen'e adli kontrol cezası verilerek serbest bırakıldı. Türkmen, günde 3 kez adliyeye giderek imza atacak.



Mesai arkadaşları tarafından saat 02.00'de adliyeden çıkarılan polis memuru Türkmen'in tansiyonun düştüğü ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenildi. (DHA)

