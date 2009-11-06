Polise 'rüşvet' operasyonu

NTV’nin haberinde Ankara polisinin 2008'de başlayıp 2009 yılına sarkan 7 aylık rüşvet operasyonuna ait.Bir ihbar üzerine harekete geçen polis, trafik polislerini izleme alıyor. Trafik polisleri ile bazı zabıta görevlilerinin organize bir şekilde taksicilerden, kuraldışı çalışan servis araçlarından ve taksi duraklarından rüşvet aldığı iddia ediliyor.Bunun üzerine harekete geçen polis, meslektaşlarını izlemeye alıyor. Ankara polisinin düzenlediği operasyon 7 ay sürüyor.Bu süre içinde de 51 trafik polisinin rüşvet aldığı hem görüntülerle hem de fotoğraflarla tespit ediliyor.Görüntüde, S.O. adındaki değnekçi, topladığı rüşvet parasını trafik ekibine teslim ediyor.Trafik polisi de sürücülerden ceza yazılmak üzere toplanan ruhsatları topluca değnekçiye veriyor.Rüşvet olayıyla ilgili açılan davada tam 73 sanık var. İddianameyi tamamlayan savcılık, sanıklar için 12 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Dava dosyasında gizlice çekilmiş rüşvet fotoğrafları da bulunuyor.Dosyada ilgi çeken belgelerden biri de rüşvet pazarlıklarına ilişkin telefon konuşmaları. Polisler ve zabıta memurları bazen kelimenin gerçek anlamıyla "bir çorba"yı rüşvet kabul ediyor.Kimi kontör aldırtıyor, kimi de sigara. İşte bu konuşmalardan bir kaç örnek:Var mı bi isteğin?Canın sağlığı kendine iyi bak, senin var mı?Polis: Bizim aynı biliyorsun bi paket cigara.Alsın benim eleman.İyi, tamam.Diğer bir konuşmada ise şu diyalog yaşanıyor;Şey gelecek muhterem herhalde.HıııOna şeker al dediydim ama olmazsa para ver yaNe vereyim?30-40 milyon ver.Onunla pazarlık yaparız, ne istiyorsun abi derim, şeker kolanya mı istiyorsun. 20, 30, 40 falan isteyecektir. Biz 30'a bağlarız herhalde.