Polise roketli saldırı; 3 polis şehit oldu

Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan polis noktasına roket ve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası bölgeye takviye olarak giden zırhlı araç kaza yaptı. Kazada 3 polis şehit olurken, 2 polis yaralandı.

DHA'nın haberine göre, saldırı saat 21.30 sıralarında Bitlis-Diyarbakır karayolu Arıcılık mevkiindeki polis noktasına yapıldı. Saldırganlar ilk olarak noktaya roket atıp ardından da uzun namlulu ateş etti. Polis noktasında bulunan nöbetçilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.



Yaklaşık 10 dakika süren çatışmaya takviye olarak giden polisleri taşıyan zırhlı araç olay yerine yakın bir bölgede kaza yaptı. Kazada 3 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.



Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye sevkedilirken, karanlıtan faydalanarak kaçan saldırganların yakalanması için bölgede özel harekat polislerinin de katıldığı çok sayıda polisle operasyon başlatıldı.