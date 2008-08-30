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Yaşam

Polise orantılı güç kullanma eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğü polisin zor kullanmasında ortaya çıkan istenmeyen durumların önlenmesi için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ortak bir çalışma başlatt

30 Ağustos 2008 03:00

Emniyet Genel Müdürlüğü polisin zor kullanmasında ortaya çıkan istenmeyen durumların önlenmesi için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ortak bir çalışma başlattı. Polisin Orantılı Güç Kullanımına Yönelik Bir Model Geliştirme ve Uygulama Araştırması’nda, polisin görevi sırasında karşı karşıya kaldığı şahıslarla mücadelede "Müdahale etme, durdurma, yakalama, arama, etkisiz hale getirme, zor ve silah kullanma" konularında hukuki ve davranışsal sorunlara çözüm bulunması amaçlanıyor.
ODTÜ yetkililerinden alınan bilgiye göre, çalışmaya ilişkin "Polisin uygulamalarda güç kullanımı ile ilgili bir çok sorunla karşılaştığı, bazen yetersiz güç kullanarak kendisinin veya mağdurların ölümcül olan yada olmayan yaralanmalarına maruz kalmasına neden olduğu ve bu yüzden sıkça eleştiri konusu olduğu" ifade edilerek şöyle denildi:
"Bu olumsuz durum toplum içersinde bir güvensizlik ve korku ortamı oluşturduğu gibi polisin kendine olan güvenini sarsmakta, zanlıların kontrol altına almada etkinliğini azaltmaktadır. Aynı zamanda suç işlemeyi meslek edinmiş kişilerin cesaretini arttırmakta ve polise karşı koyma isteğini körüklemektedir.
Polis, rutin hizmetleri yerine getirirken her an tehlike ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu tehlikeler şüphelerin sözlü yada fiili saldırıları olabileceği gibi kesici, delici veya öldürücü silahlarla da olabilmektedir. Bu esnada kendisinin, şüphelinin ve varsa mağdurların hayatları tehlike içinde bulunmaktadır."
Polis Akademisi Başkanlığı ile ODTÜ’nün ortak çalışmasının nedeni ise polisin amacın olaylar karşısında "Güç kullanımından önce yapması gerekenler ile güç kullanmasına karar verildiğinde kullanılacak gücün hangi seviyede olacağı, güç kullanımının belirli ve kabul edilebilir bir standart halinde olması, bir güç kullanılması gerekiyorsa; kullanılacak bu gücün saldırgan veya şüpheliye zarar vermeyecek şekilde tasarlanması" konularını da içeren çalışmada dünya standartlarında insan haklarına uygun bir yeni bir sisteme ihtiyaç duyulması olarak açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu ihtiyacı karşılamak amacıyla başlatılan çalışmada şu sorunlar ele alınacak:
-Polisin görevi sırasında karşı karşıya kaldığı ve muhatap olduğu şahıslara müdahale etme, durdurma, yakalama, arama, etkisiz hale getirme, zor ve silah kullanma konularında hukuki ve davranışsal sorunlara çözüm öneri aranması,
-Bu sorunların giderilmesi amacıyla hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim modeli, ekip modeli, davranış modeli ile polisin etkinliğini arttırmaya yönelik teçhizat modellenin belirlenmesi,
-Polisin suçla mücadelede etkinliğinin arttırılması, bunun gerçekleştirilmesi için polisin yasalara uygun mücadele şekillerinin belirlenmesi ve bu konudaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması,
-Polisin görev yapma ve olaylara müdahale prosedürlerinin belirlenmesi,
-AB’ne üyelik müzakereleri sürecinde polisin görev ve yetkileri ile uygulamalardaki aksaklıkların giderilmesi.(anka)

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