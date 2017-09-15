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Polise kızdı, motosikletini yaktı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde trafik polisine kızan sürücü motosikletini ateşe verdi

15 Eylül 2017 11:55

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde trafik polisine kızan sürücü motosikletini ateşe verdi.
Bafra İlçesi\'nde Mehmet Dülger yönetimindeki 55 JR 179 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı yönünde denetim yaan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Evrak eksikliğinden dolayı ceza yazılacağını öğrenen sürücü, motosikletinin depo kapağını açarak ateşe verdi. Alev alev yanan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, polis itfaiye ekiplerini çağırdı. Ekiplerin müdahalesi ile motosiklet yangını söndürüldü. Gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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