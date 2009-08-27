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Çevre

Polise karşı nasıl mücadele edilir kampı!

Çevreciler polisle daha iyi mücadele için kamp kurdu. Bina işgali ve kaçış dersleri alıyorlar...

27 Ağustos 2009 03:00

Çevreciler polisle daha iyi mücadele için kamp kurdu. İngiltere'nin başkenti Londra'da kurulan kampta 1 hafta boyunca polisten kaçmaktan binaların işgaline kadar birçok konuda eğitim verilecek.

70'li yılların efsane müzik festivallerini andıran bu görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'dan... Avrupa'nın dört bir yanından gelen çevreciler başkentte bulunan Blackheath Parkı'nda kamp kurdu.

Kamp alanına çadır kuran çevreciler şarkılar söyleyerek eğleniyor.Kamp alanını da kendileri inşa ediyor.

Kampın kuruluş amacı olarak Londra'da Nisan ayında yapılan G20 Zirvesi protestolarından bir göstericinin ölümüyle sonuçlanan polisin sert müdahaleleri gösterildi.

Kampta, polise karşı insan zinciri oluşturmak polis takibinden kurtulmak, binalar ve yollar nasıl işgal edilir, kimlik kontrolü sırasında haklarınız nelerdir ve polisin size zarar vermeden protesto mekanından uzaklaştıramayacağı eylem yöntemleri nelerdir gibi konular anlatılacak.

Bu taktiklerin Ekim ayında kömür enerjisine karşı yapılacak büyük bir protesto gösterisinde kullanılması planlanıyor.

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