Polise iftar çadırında yemek verilmediği iddia edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediyenin kurduğu iftar çadırında Ramazan'ın ilk günü polislere yemek verilmediği iddia edildi. Erbaa Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Yıldırım, "Hazırlanan yemek 300 kişilik. Polis 25 kişilik yemek istemiş. Biz de çok olduğu için vermedik" dedi.

DHA'nın haberine göre, Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde 28 Haziran'da Ramazan ayının ilk günü Belediye Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'na 300 kişilik iftar çadırı kuruldu. Akşam saatlerinde iftara kısa süre kala yakınlarındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çadırda görevli zabıtaları arayarak polisler için 25 yemek istedi. Zabıta, toplam 300 kişilik yemek hazırlandığını, istenen rakamın yüksek olduğunu, bu nedenle yemek verilemeyeceğini iletti. Bu gelişme ilçede tartışma konusu oldu.



Polis, 'düğünü bitirin' uyarısı yaptı



Bu arada polislere iftar yemeği verilmeyişinin nedeni 12 gün önce ilçede meydana gelen bir olay olduğu öne sürüldü.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, 14 Haziran günü Mevlana Mahallesi Şehit Er Hasan Avcı Caddesi'nde Sultan Şahin ile Mustafa Yağcı'nın düğününe katıldı.



Düğün belirlenen saat 23.00'ten sonra da devam ederken çevredekiler durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine mahalleye giden polis ekipleri düğün sahipleri ile görüşerek düğünün sonlandırılması gerektiği uyarısında bulundu.



Ancak bir süre sonra düğünün sonlandırılıp sonlandırılmamasını kontrol etmek için mahalleye gelen polis ekiplerinin, bu sırada iddiaya göre havaya ateş açan kişilere müdahale ettiği öne sürüldü. Bu kişilere polisin müdahale etmesi düğün sahiplerinin tepkisine yol açtı. Polis ile düğüne katılanlar arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrası polis biber gazı kullandı.



Polisin biber gazı kullanmasına Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım tepki gösterdi. Polis bu olay ardından iki kişiyi ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Bir süre burada tutulan bu kişiler daha sonra serbest bırakıldı. Bu olayın ardından polise yemek verilmedoiği ididası gündeme geldi.

'Paralelciler var'

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, söz konusu tarihte yakın bir arkadaşının düğününe katıldığını anlatırken, şunları söyledi:

"Düğün sahipleri daha önceden gece 12'ye kadar polisten izin almış. Fakat düğünde bulunan bir kişi kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Biz o sırada arkadaşa gerekli uyarılarda bulunurken az ileride bulunan polis otosundaki arkadaşlar biber gazı ile müdahale etti. Ardından düğün sakinleri polise tepki gösterdi. Polisi linçten biz kurtardık.



Halkın seçmiş olduğu belediye başkanı sadece yol, kaldırım yapmaz. Halkına da sahip çıkar. Polise bunun yanlış olduğunu söyledik. Maalesef ilçemizdeki polis arkadaşlarımızın bir kısmı sıkıntı. 'Paralelci kişiler' var aralarında. Biz bu sıkıntıyı seçim öncesi de yaşadık. Yaşanan bu olayın ardından o polis arkadaşlar hastaneye giderek sahte rapor almak istemişler."

'İstenen yemek sayısı fazlaydı'

Başkan Yıldırım, Ramazan çadırında yaklaşık 300 kişiye yemek vermek üzere hazırlık yaptıklarını anlatırken polise yemek verilmemesine ilişkin şunları söyledi: "O gün ise çadırda bulunan zabıta arkadaşlarımızı arayan polis, 25 kişilik yemek istemiş. Durum bize iletildi. Biz de sayının fazlalığı nedeniyle bunun mümkün olmayacağını kendilerine bildirerek yemek vermedik. Yani polise yemek vermemekte art niyetimiz yok. Daha önce hazırlanan yemekler 300 kişilik olduğunu için vermedik"

Başkan Yıldırım, ilçede bulunan bazı polisler için İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç ile görüşeceğini belirtti.

Polisler sosyal medyada eleştirdi

Bu arada sosyal paylaşım sitesi Facebook'da 'Polis Memurları Dayanışma Grubu' Başkan Yıldırım'ı kınandı. Bununla ilgili paylaşımda, "Mübarek Ramazan ayında dil, din, ırk, mezhep gözetmeksizin herkese aynı yaklaşım ve tavır sergilemeniz gerekir. Allah rızası için bir iş yapıyorsanız, hayır- hasenat dağıtılan bir yerde 'Şunlara yemek ver, bunlara yemek verme, senin kaşının üstünde gözün var' gibi yaklaşımlarda bulunmak Allah katında da büyük günahtır. Yazıklar olsun, insanlığına" ifadelerine yer verildi.



Ayrıca çok sayıda kişi yorum yazarak Başkan Yıldırım'a tepki gösterdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ise açıklama yapılmadı.