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Dünya

Polise idrar örneği yerine plastik penisten su verdi

Hakan AYTAŞ/Kaiserslautern, 21 Ekim (DHA)- Almanya'nın Kaiserslautern kentinde, 26 yaşındaki bir sürücü kendisine alkol ve uyuştururu testi yapmak isteyen polislere idrar örneği yerine belinde bağlı olan plastik penisten su verdi

21 Ekim 2017 17:03

Hakan AYTAŞ/Kaiserslautern, 21 Ekim (DHA)- Almanya\'nın Kaiserslautern kentinde, 26 yaşındaki bir sürücü kendisine alkol ve uyuştururu testi yapmak isteyen polislere idrar örneği yerine belinde bağlı olan plastik penisten su verdi. Aldıkları idrar örneğinin su olduğunu gören polisler önce şaşırdılar. Daha sonra yapılan incelemede, arka kısmında içine su doldurulabilen kesecik olan plastik penisin bulunmasıyla olay çözüldü. Kaiserslautern polisinin verdiği bilgiye göre, 19 Ekim günü, saat 17.30 sularında otomobil kullanırken cep telefonuyla konuşan bir sürücü durduruldu. Polisler sürücünün alkol veya uyuşturucu kullandığından şüphelenince idrar örneği istediler. Ama aldıkları idrar örneğinin su olduğu anlaşıldı. Polisleri beline bağladığı plastik penisteki su ile aldatmak isteyen sürücü, hilesi ortaya çıkınca esrar ve amfetamin kullandığını itiraf etti. Sürücü hakkında hem polisleri aldatmaya çalıştığı hem de uyuşturucunun etkisindeyken araç kullandığı için soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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