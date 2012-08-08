Polise hastanede öldüresiye dayak

"Sokakta biri uyuşturucu kullanıyor" ihbarı üzerine polis, şüphelendiği bir şahsı aramak istedi. Şüphelinin kardeşi aramayı engellemekle kalmadı, saldırıya geçti. Polis memuru önce olay yerinde, sonra da hastanede darp edildi.

CNN Türk'ün haberine göre, olay yerine, emniyetten takviye ekipler sevkedildi. İki zanlı ve şiddet mağduru polisler, rapor için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Zanlıların yakınları, polislerin de aynı hastanede olduğunu farkedince ortalık karıştı.

Bu kez, 2 zanlının yakınları polislere saldırdı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. İki polis memuruna yönelik saldırı sırasında, güvenlik kameraları kayıttaydı. Hastanenin güvenlik görevlilerinin ise olaya müdahalede yetersiz kaldığı dikkat çekti.

Yakınları, iki zanlıyı hastahaneden kaçırmak istedi ama polisler son anda engel oldu. Ve zanlılar çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.