Hekimler: Polis, o bodruma gitmemize "Eylem amacınız var" diyerek izin vermedi!

Cizre'de bir bodrumda 9 gündür ambulans bekleyen yaralılar için Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi 9 hekim ve 4 hemşire yola çıktı. Cizre'ye ulaşmaya çalışan hekimlere bugün Mardin Tabip Odası ve Mardin SES üyeleri de katıldı. Mardin'den Nusaybin'e geçmek isteyen hekimlerin yolları "Cizre'ye eylem amacıyla gittikleri" iddiasıyla kesildi.

Hekimlerin İdil ve Nusaybin’de yolları polis tarafından kesildi ve geçişlerine izin verilmedi. Mardin’de bir otele konaklamaya giden sağlık ekibi, iki araçla takip edildi. Otelden çıkış yapan sağlık çalışanları, 100 metre sonra polisler tarafından tekrar durdurularak ruhsat ve kimlik kontrolüne tabi tutuldu.

T24’ün ulaştığı hekimlerin araçları, Nusaybin çıkışında TOMA, akrep ve sivil polis araçlarıyla yolları kesildi. Sağlık ekibine katılan Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım’ın aracına plakası sebebiyle ceza kesildi.

Cizre’ye ulaşmaya çalışan hekimlerin paylaştığı mesaj şöyle:

"Arkadaşlar sabah biz Mardin ekibi otele gelirken, arkadaşlar tespit edebildiğimiz kadar 2 araçla takipteydiler.. Oteldeki arkadaşlar ile bir araya geldik, Batman gelemeyeceği belli olunca Nusaybin üzerinden deneyelim dedik. Otelden 100 metre uzaklaşmıştık ki polis durdu.

"Kimlikler ve ruhsatlar alındı... 30 dk sonra serbestsiniz dediler. İlçenin çıkışına gelince TOMA, akrep ve sivil araçlar ile yolumuzu kestiler. Tekrar kimlikler toplandı, araçlarımız kenara çektirildi. 30 dakika bekledikten sonra arabaları arayacaklarını, özellikle ambulansı arayacaklarını söylediler.

"Arama emrini isteyince dün göstermiştik ya dediler. Biz de siz dün aramıştınız ya dedik... Bunun üzerine arama emri getirmeye karar verdiler... 30 dakika emrin gelmesini bekledik... Genel bir arama emri gösterdiler.

"Ambulansı didik didik aradılar... Benim aracıma da plakası bahane edilerek ceza kesildi. 1 saatin sonunda geçişimize izin vermeyecekleri, eylem amacı ile geldiğimiz gerekçesiyle döndürüldük..."