Polise göre, İdil Kültür Merkezi’nin 11 değil; tek kapısı var

Hülya Karabağlı/ Ankara

DHKP-C operasyonu kapsamında sabaha karşı 04.45’de baskın yapılan İdil Kültür Merkezi ile ortaya atılan 11 adet çelik kapı iddiası polis tarafından yalanlandı. “Olaylı Yakalama ve Arama ve El koyma” tutanağına göre, kültür merkezinin bir adet çelik kapısı var.

“ Olayla yakalama, Arama ve El koyma Tutanağına” İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskın şöyle anlatıldı. “ söz konusu adrese yeteri kadar kuvvetle saat 04.15 sıralarında gelindi, adres zemin dahil 6 kattan ibaret olduğu, zemin ve birinci katta İdil Kültür Merkezi’nin bulunduğu kapı numarası 4A yazılı çelik kapı usulüne uygun çalındı. İçeride bulunan şahıslar kapıyı açmayarak ‘ İşkence yapmak şerefsizliktir’, ‘İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek’ şeklinde galeyana getirecek şekilde yüksek sesle slogan atmaya başlamışlar, aynı zamanda çelik kapının arka tarafına biz görevlilerin girmesini engellemek amacıyla dolap, masa, kaba eşyalar ile barikat kurmuşlar, bunun üzerine içeriden herhangi bir olumsuzluk ve saldırıya maruz kalmamak amacıyla çelik kapının yan tarafındaki duvar koçbaşı kırılarak saat 04.35 sıralarında içeriye girilmiş, içeride bulunan şahıslar mukavemet göstermeleri üzerine kademeli olarak zor kullanılarak etkisiz hale getirilmeye çalışılmış, bu esnada bir polis bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Şahısların aşırı derecede mukavemet göstermeleri üzerine hızlı bir şekilde yakalama emri uygulanmış".

Kitap, kravat, gömlek, cep telefonlarına el konuldu

Polisin, el koyma tutanağında, kültür merkezinde el konulan eşyalarda yer aldı. Buna göre, çok sayıda cep telefonu, doküman, “ Sosyalizm ve Savaş”, “ Devrimci Kavga”, “ Mahir,Deniz- İbo”, “ Öcalan’ın Teslimi”, “THKO Davası”, “Kürt Sorununda Demokratik Çözüm”, Emperyalizme Karşı Zafer Halklarındır”, “Türküler susmaz Halaylar Sürer” yazısı olan yelekler, mavi gömlek, kravat, pantolon, bilgisayar ve diskler var.