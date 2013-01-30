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Yaşam

Polise göre, İdil Kültür Merkezi’nin 11 değil; tek kapısı var

İdil Kültür Merkezi ile ortaya atılan 11 adet çelik kapı iddiası polis tarafından yalanlandı...

30 Ocak 2013 22:34

Hülya Karabağlı/ Ankara

DHKP-C operasyonu kapsamında sabaha karşı 04.45’de baskın yapılan İdil  Kültür Merkezi ile ortaya atılan 11 adet çelik kapı  iddiası polis tarafından yalanlandı. “Olaylı Yakalama ve Arama ve El koyma” tutanağına göre,  kültür merkezinin  bir adet çelik kapısı var.

“ Olayla yakalama, Arama ve El koyma Tutanağına”  İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskın şöyle anlatıldı. “ söz konusu adrese yeteri kadar kuvvetle saat 04.15 sıralarında gelindi, adres zemin dahil 6 kattan ibaret olduğu, zemin ve birinci katta İdil Kültür Merkezi’nin bulunduğu  kapı numarası 4A  yazılı çelik kapı usulüne uygun çalındı.  İçeride bulunan şahıslar kapıyı açmayarak ‘ İşkence yapmak şerefsizliktir’, ‘İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek’ şeklinde galeyana getirecek şekilde  yüksek sesle slogan  atmaya başlamışlar, aynı zamanda çelik kapının  arka tarafına  biz görevlilerin  girmesini engellemek  amacıyla dolap, masa, kaba eşyalar  ile barikat kurmuşlar, bunun üzerine içeriden herhangi bir olumsuzluk ve saldırıya maruz kalmamak amacıyla çelik kapının yan tarafındaki duvar koçbaşı kırılarak saat 04.35 sıralarında  içeriye girilmiş, içeride bulunan  şahıslar mukavemet göstermeleri üzerine  kademeli  olarak zor kullanılarak etkisiz hale getirilmeye çalışılmış, bu esnada bir polis bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Şahısların aşırı derecede mukavemet göstermeleri üzerine hızlı bir şekilde yakalama emri uygulanmış".

 

Kitap, kravat, gömlek, cep telefonlarına el konuldu

 

Polisin, el koyma tutanağında,  kültür merkezinde el konulan eşyalarda yer aldı.  Buna göre,  çok sayıda  cep telefonu,  doküman, “ Sosyalizm  ve Savaş”, “ Devrimci Kavga”, “ Mahir,Deniz- İbo”, “ Öcalan’ın  Teslimi”, “THKO Davası”, “Kürt Sorununda Demokratik Çözüm”, Emperyalizme Karşı Zafer Halklarındır”,  “Türküler susmaz Halaylar Sürer” yazısı olan yelekler,  mavi gömlek, kravat,  pantolon, bilgisayar ve  diskler  var.

 

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