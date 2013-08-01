Polise göre ‘Gezi’ olaylarında TOMA ve gaz yetersizdi!

İstanbul’daki Gezi Parkı protestoları emniyette yapılan özel bir çalıştayla masaya yatırıldı. 24 - 25 Temmuz tarihleri arasında “nerelerde hata yapıldığı ve eksiklerin belirlenmesi” amacıyla yapılan toplantılarda en büyük eksik olarak TOMA sayısının az olması belirlendi. Biber gazı stoklarının yetersiz olduğu, mahkemelerin de eylemcilere ceza vermemesinin zafiyete yol açtığı vurgulandı.

Radikal’den İsmail Sağıroğlu’nun haberine göre, polis, Gezi Parkı olaylarının artı ve eksi yönlerini de çalıştayda konuşarak raporlar hazırladı. Toplantıya Terörle Mücadele ve Harekât, (TEM) İstihbarat, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele (SSM) Daire Başkanları ile illerde üst düzey görevli polis müdürleri katıldı. Olayların başlangıç ve yayılma nedenleri, müdahale gibi konular ele alındı.

'Bir TOMA 300 polisi koruyor'

Toplantıda, Gezi olaylarında polisin en büyük eksiğinin TOMA olduğu belirtildi. Çıkan olayların demokratik yöntemlerle önlenmesi ve müdahale edilmesi için TOMA’nın hayati değer taşıdığı kaydedildi. Emniyet, Gezi olaylarında yetersiz kalan illere TOMA takviyesi yapacak. İstanbul’un en az 14, Ankara ve İzmir ’in 10, Hatay’ın ise 12 TOMA’ya ihtiyacı olduğu belirtildi. Bir TOMA’nın yaklaşık 300 personelin yapacağı görevi üstlendiğini belirten güvenlik uzmanları TOMA sayısının arttırılmasıyla biber gazı kullanımının düşeceğini savundu.

Melih Gökçek destek sözü verdi

Bir TOMA’nın 600-700 bin TL olduğu belirtiliyor. Emniyetin kendi bütçesinden bütün illere yeterince TOMA vermesinin mümkün olmadığı ifade edildi. EGM’nin karşılayamadığı eksiklikler bağışlarla karşılanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in başkent polisine TOMA ve lojistik destek için yardım sözü verdiği iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da İstanbul polisine maddi yardımda bulunacağı savunuldu.