Berkin'e destek eyleminde polis müdahalesi

Okmaydanı'nda 16 Haziran’da başından biber gazı kapsülüyle vurulan ve halen yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın ailesi ve avukatlarının Taksim’deki basın açıklamasına polis müdahale etti. Kalabalığı önce kalkanla iten polisler daha sonra TOMA aracıyla su sıktı. Akrep aracının üzerindeki bir polis de plastik mermi attı. Polislerin önüne geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da polis tarafından tartaklandı.

Eyüp Serbest ve Aziz Özen'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Berkin Elvan’ın ailesi ve avukatları dün saat 19.00’da yapacakları basın açıklaması için günler öncesinden sosyal medyada çağrı yaptı. Açıklamadan 1 saat önce yaklaşık 200 kişi Taksim Tramvay Durağı’nda toplandı. Berkin’in annesi Gülsüm Elvan kalabalığın arasında kalınca, “Ben sadece çocuğumu istiyorum” diyerek ağlama krizine girdi. Gülsüm Elvan yakınları tarafından sakinleştirildikten sonra basın açıklaması yapılacak yere geldi. Tam basın açıklaması okunacağı sırada polisler, “Dağılın yoksa müdahale edeceğiz” anonsu yapmaya başladı. Birkaç dakika sonra da çevik kuvvet polisleri ellerinde kalkanlarla kalabalığın üzerine yürüdü. Polisle karşı koymaya çalışanlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan da polislerin arasında kaldı. Bu sırada göstericilerden bir kişinin başına bilinmeyen bir madde isabet etti. Başı açılan gösterici hastaneye götürüldü.

Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu'na kalkan darbesi

Polisin kalabalığı ittirmesi sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tankırulu da kalkan darbelerine maruz kaldı. Polislerle tartışan Tankıkulu, müdahalenin sona erdirilmesini istedi. Ancak polisler kalkanlı müdahaleye devam etti. Bir kadın elinde tuttuğu Berkin Elvan’ın fotoğrafını tek tek polislere göstererek, “Bunu tanıyor musunuz? Nasıl vurdunuz? Kim vurdu?” diye bağırdı. Polisler fotoğraf önlerine getirildiğinde başlarını başka bir yöne çevirdi.

Polisler saat 19.30’da kalabalığın tamamını İstiklal Caddesi’ne kadar süpürdü. Fransız Konsolosluğu önünde bir grup oturma eylemi başlattı ancak polis o anda TOMA aracıyla su sıkmaya başladı. TOMA aracının ardından da çevik kuvvet ekipleri caddeye doğru ilerledi. Akrep aracının üzerindeki bir polis de kalabalığa plastik mermi attı. İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına da tazyikli su sıkan polisler, kalabalığın tamamen dağılmasının ardından AKM ve Taksim Meydanı’ndaki dinlenme alanlarına çekildi.

Müdahale sırasında açıklama

Polis kalabalığa müdahale ederken, Berkin’in babası Sami Elvan açıklama yaptı. Sami Elvan açıklamasında şunları söyledi: “Berkin'in vurulmasından 46 gün geçmesine rağmen olayın sorumlularının bulunması konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Savcılığa avukatlarımız vasıtasıyla şikayette bulunmamıza rağmen sorumlular yakalanmamış ve haklarında işlem yapılmamıştır. Biz Berkin'in ailesi olarak hem vur emri verenlerin hem de ateş edenlerin tespit edilerek yargılanmasını bekliyoruz."