Polise çarpıp yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, yol kontrolü yapan trafik ekiplerinin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü Muhammet Ali Coştan\'7ın çarptığı polis memuru Aşkın Erdoğan yaralandı. Olay yerinden kaçan Coştan, polis takibi sonucu yakalandı. Bacağı kırılan polis memuru Erdoğan hastanede tedaviye alınırken, yapılan kontrolde 1.65 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Coştan, tutuklandı.

Denizli\'de devriye görevi yapan polis ekipleri, saat 03.00 sıralarında, Muhammet Ali Coştan yönetimindeki 20 ABF 711 plakalı otomobile \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücü Muhammet Ali Coştan, ihtara uymayarak, kaçmaya başlayınca, polis ekipleri ile arasında kovalamaca başladı. Polis telsiz anonsları ile sürücünün Üçgen Kavşağı yönüne kaçtığını belirleyince, diğer ekipleri uyardı. Söz konusu kavşakta yol kontrolü yapan polis ekipleri, uyarı üzerine Muhammet Ali Coştan\'ın otomobilini görünce yine \'Dur\' ihtarında bulundu. Muhammet Ali Coştan ise tekrar ihtara uymayarak kaçmaya çalışırken iddiaya göre otomobilini polislerin üzerine sürdü. Trafik polisi Aşkın Erdoğan\'a çarpan Muhammet Ali Coştan olay yerinden kaçtı.

POLİS MEMURUNUN BACAĞI KIRILDI, SÜRÜCÜ 1.65 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Bir süre sonra polis tarafından Anafartalar Mahallesi\'nde yakalanan Muhammet Ali Coştan\'ın, yapılan kontrolde 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Muhammet Ali Coştan, gözaltına alınırken, otomobili ile çarptığı polis memuru Aşkın Erdoğan\'ın ise bacağının kırıldığı öğrenildi. Erdoğan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anının yakındaki işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 6 bin lira para cezası kesilen Muhammet Ali Coştan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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