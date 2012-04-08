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Politika

Polise bazı kelimeleri kullanmak yasaklandı!

Ülkemizde hızla yayılan yabancı kelime kullanımı Emniyet'i önlem almaya itti.

08 Nisan 2012 22:50

Ülkemizde hızla yayılan yabancı kelime kullanımı Emniyet'i önlem almaya itti. Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm birimlere bir genelge göndererek, telsiz görüşmelerinde, duyurularda, konuşma metinlerinde, kullanılan tabela ve işaret levhalarında, personelin kendi arasında ya da vatandaşla yaptığı konuşmalarda yabancı kökenli kelime kullanılmamasını istedi.

 
 

Lügattan çıkarılan kelimeler

 
 
Takvim'den Alper Sancar'ın haberine göre, bu kapsamda, teşkilatta en çok kullanılan 350 yabancı kelime belirlendi. Bunların ve benzer yabancı kelimelerin kullanılmaması istendi. Böylece polislerin lügatından "provokasyon, hacker, data, radikal, aktivite, alkolmetre, fanatik" gibi kelimeler çıkartıldı.
 
 

Anlaşılır olmalı

 
 
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, bu konudaki amaçlarının Türkçe'nin geliştirilmesi ve korunması olduğunu söyledi. Kılıçlar, teşkilatın bünyesinde Türkçe'nin özenle kullanılmasının, anlama, yazma, konuşma gibi temel dil becerilerinin geliştirilmesinin kurumsal gelişme açısından gerekli olduğunu bildirdi. Türkçe'nin korunmasında ve düzgün kullanılmasında kelimelerin ayırt edici bir özelliği bulunduğuna işaret eden Kılıçlar, buna rağmen dildeki yabancı kelime sayısının hızla artış gösterdiğine ve bu durumun teşkilatta da gözlendiğine işaret etti ve ekledi: Görevi esnasında toplumun her kesiminden farklı kültürlere sahip insanlarla temas kuran personelin Türkçe'yi doğru, etkili ve anlaşılır kullanması önemli...
 

350 KELiMELiK YASAK LiSTESi

 
Yabancı kelime Türkçe kelime
 
Agresif ..........................saldırgan
 
Ajitasyon........kışkırtma, çırpıntı
 
Aktivite .......................... etkinlik
 
Aktüalite ......................güncellik
 
Akustik..................yabancı bilimi
 
Alkolmetre ..................alkolölçer
 
Alternatif ........seçenek, almaşık
 
Ambiyans................hava, ortam
 
Amortisman ........yıpranma payı
 
Analist ......................çözümleyici
 
Anchorman ..ana haber sunucusu
 
Angajman .................... bağlantı
 
Antipatik .. sevimsiz, itici, soğuk
 
Averaj ........ ortalama, sayı farkı
 
Bodyguard .................... koruma
 
Bold koyu ....................Branş kol
 
Call center çağrı mer. ..Data veri
 
Dejenerasyon ..............yozlaşma
 
Departman ...................... bölüm
 
Depozit ..............güvence akçesi
 
Depresyon .... bunalım, çöküntü
 
Dijital ................................sayısal
 
Direktif .......................... yönerge
 
Dominant ........................ baskın
 
Eksper .............................. bilirkişi
 
Ergenomik.... kullanışlı, elverişli
 
Espiyonaj ...................... casusluk
 
Fair-flay .................. dürüst oyun
 
Fanatik ............................bağnaz
 
Fanatizm .................... bağnazlık
 
Firt class......................birinci sınıf
 
First lady ......................başbayan
 
Hacker............ bilgisayar korsanı
 
Provokasyon................kışkırtma
 
Provokatör ................kışkırtmacı
 
Radikal ..........köktenci, köktenci

ETİKETLER

polisyasakkelime

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