Polise 'boyalı mermi' atan tüfek

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne plastik boya mermisi atan Belçika yapımı FN 303 tüfekler geldi. Silahlar ilk kez, dün DTP’lilerin ana dilde eğitim talebi ile yapmak istediği yürüyüşte polislerin elinde görüldü.





Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Belçika’dan aldığı ve toplumsal gösterilerde eylemcileri etkisiz hale getirmek için kullanılacak boyalı plastik mermi atan tüfeklerin bir kısmı Diyarbakır’a gönderildi. Diyarbakır’da, Çevik Kuvvet polislerine verilen tüfekler ile hem biber gazı hem de boyalı plastik mermi atılabildiği belirtildi. Boyalı plastik mermi atan Belçika yapımı FN 303 marka tüfeklerden çıkan mermilerin insan vücuduna çarptığında kırılma özelliği taşıdığı kaydedildi.



Ağır yaralanma tehlikesi



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 4 farklı plastik mermi atan FN 303 marka tüfeklerin ateşli silahların kullanılmayacağı durumlarda göstericileri işaretlemek için kullanılacağını belirterek, tüfeğin 15 mermi kapasiteli olduğunu söyledi. Silahtan atılan plastik mermilerin, vücuda temas ettiğinde elbise veya deri üzerinde pembe ve sarı boya bıraktığını belirten yetkililer, “Mermi vücuda çarpınca patlayarak dağılıyor. Ancak, içinde çekirdek olmadığı için kişiye zarar vermiyor. Fakat mermi baş, göz ve kulak gibi hassas organlara isabet ettiği zaman ağır yaralanmalara yol açabiliyor” dedi.



Diyarbakır’a gönderilen bu tüfekler, ilk kez dün DTP’nin ana dilde eğitim talebi ile ilgili yapmak istediği izinsiz yürüyüş sırasında polislerin ellerinde görüldü. Silahın atışlarda başarılı olan ve keskin nişancı polislere verildiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tanesi 2 bin dolardan satın aldığı 100 ‘FN 303’ tüfeklerinin Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Mersin ve Van’ın da aralarında bulunduğu 10 ile gönderildiği kaydedildi.





