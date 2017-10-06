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Polise bıçakla direndi, biber gazı ile etkisiz hale getirildi

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde, üç ayrı suçtan 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 27 yaşındaki İlyas K

06 Ekim 2017 19:13

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde, üç ayrı suçtan 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 27 yaşındaki İlyas K., saklandığı eve gelen polise bıçakla saldırdı. Polis, şüpheliyi biber gazı ile etkisiz hale getirip, kelepçe taktı.
Olay, ilçenin Necmettin Erbakan Caddesi 15 Sokakta meydana geldi. Bir apartmanın 5\'inci katında şüpheli bir kişinin bulunduğu ihbarını alan polis, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Daireye geren polislere elindeki bıçakla saldıran zanlı, biber gazı ile etkisiz hale getirildi. Yere yatırılarak kelepçe takılan İlyas K., direnmesini sürdürdü ve güçlükle polis otosuna bindirildi. Polis yaptığı araştırmada İlyas K.’nın üç ayrı suçtan uzun süredir arandığı ve 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Sungurlu Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

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