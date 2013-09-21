Polise ateş etmek isterken vuruldu

Bursa'da Uludağ yolunda, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak bulunduğu otomobilden pompalı silahını polise doğrultan kişi, ekiplerin ateş açması sonucu öldü. Araçta 3 dinamit lokumu ve 2 adet fünye ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi yakalandı, 2 şüpheli kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki iki "Yunus" ekibi, Uludağ Yolu Kireçocakları mevkisinde 6 kişinin bulunduğu 16 CCR 53 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüphelilerden 2'si, yavaşlayan otomobilden çıkarak kaçtı.

Bu sırada camdan çıkarttığı pompalı tüfeği polise doğrultan İsmail Dere (29), ekiplerin ateş açması sonucu karnından yaralandı.

Dere, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

Araçta yapılan incelemede ise 3 dinamit lokumu ve 2 fünye ele geçirildi.

Ormanlık alandan Demirkapı Mahallesi istikametine kaçan 2 şüphelinin burada bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştıkları öne sürüldü.

Güvenlik güçleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan çatışmada ölen İsmail Dere'nin 18 suçtan sabıkası bulunduğu belirlendi.