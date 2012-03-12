Polise atacağı bomba elinde patladı

T24 - Adana'da izinsiz gösteriler sırasında polise atmak istediği el yapımı bomba elinde patlayan 16 yaşındaki gencin 3 parmağı koptu. Polislerin buza koyup hastaneye getirdikleri parmaklar yerine dikilemedi.

İzinsiz gösteri yapan gruptakilerden bazıları, inşaat halindeki Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde bekleyen polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı.

Bu sırada, göstericilerin arasında bulunan 16 yaşındaki R.A'nın atmak istediği el yapımı bomba elinde patladı. Patlamanın ardından gruptaki diğer kişilerce sokağın ortasında bırakılan R.A, polislerin çağırdığı ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

R.A'nın kopan parmakları polis ekiplerince içinde buz bulunan bardağa konularak hastaneye yetiştirilmeye çalışıldı. Ancak, R.T'nin sağ elinde dikilemeyecek derecede parçalanmalar oluşması nedeniyle polislerin bu çabası sonuçsuz kaldı.

'Bombayı Vedat T. verdi'

Hastanede yaptığı açıklamada, eve giderken Vedat T'nin kendisini yanına çağırdığını ve polise bomba atmasını söylediğini anlatan ve patlayıcıyı kendisinin hazırlamadığını ifade eden R.A, şunları kaydetti:

''Beni çağırıp, 'sana bomba vereceğiz, bunu al karakola at' dedi. 'Sen gerisine karışma biz halledeceğiz' dedi. Tam atacaktım elimde patladı. Bütün arkadaşlarım beni bırakıp gitti. Bombayı Vedat T. verdi. Bombayı atmadan önce bana 'bakkaldan 2 kutu gofret iste' dediler. Ben de bakkala gidip Vedat T'nin 2 kutu gofret istediğini söyledim. Bana siyah bir poşet verip, 'açmadan götür' dedi. Götürdüm onlara verdim, poşeti alıp uzaklaştılar. Bir süre sonra iki bomba yapıp getirdiler, birini bana diğerini Umut isminde daha küçük yaşta bir çocuğa verdiler.''

‘Pişamın, bildiklerimi anlatacağım’

R.A, yaptığından dolayı çok pişman olduğunu, bunu her yerde de anlatacağını belirterek, ''Savcıya, polise tüm bildiklerimi anlatacağım. Bunu yaptığıma çok pişman oldum. Polis ağabeylerin bana yaptığı fedakarlıkları gördüm. Bundan sonra bırakın bombayı, en ufak bir taş bile atmam'' dedi.

R.A'nın tedavisinin ardından psikolog nezaretinde Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.