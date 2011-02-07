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Politika

POLİSE ASKERLİK MUAFİYETİNE ONAY ANKARA (A.A)

07 Şubat 2011 21:15

-POLİSE ASKERLİK MUAFİYETİNE ONAY ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emniyet teşkilatında 10 yılını doldurmuş polislerin askerlik hizmetini yapmış sayılmasını öngören yasayı onayladı.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, 6109 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Gül ayrıca, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile 6108 sayılı Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu da onayladı. 

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