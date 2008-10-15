Polise 10 yıl, vurduğu gence 15 yıl hapis

Dergi dağıttığı için polis kurşunuyla felç olan Ferhat Gerçek hakkında polise mukavemet suçundan 15 yıl hapis cezası isteniyor. Aynı davada yargılanan Polis memuru Cengiz Çalış için ise 10 yıl hapis cezası talep ediliyor.



Ferhat Gerçek, 7 Ekim 2007 tarihinde “Yürüyüş” adlı dergiyi dağıttığı sırada polisin açtığı kurşun omirliğine isabet etti.



Felç olan Gerçek, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Amirim dergi dağıtıyorlar yasal mı? diye sordu. Orada telsizden ben duydum, ‘Bırakın, dağıtsınlar’ dendi. Dergileri derneğe götürecektim, yavaş yavaş yürüyerek ileriye doğru gittim. Derneğin sokağında bir köşe var. O sokaktan tam dönecektim, silah sesi geldi ve yere düştüm. Acı filan hissetmedim.”



Kendisi için eylem yaparken gözaltına alınan ve cezaevinde öldürülen Engin Çeber’in gerçekleri ulaştırırken vurulduğunu savunan Gerçek, “Dergimizin içinde kötü bir şey yazmıyor. Engin Ağabey de ben de halka gerçekleri ulaştırmak isterken vurulduk”



Gerçek, kendisini vurduğu iddia edilen ve daha sonra işlediği bir suçtan açığa alınan polis memuru Cengiz Çalış’la aynı davada yargılanıyor.



Felç olmasına rağmen kendisi hakkında hapis cezası istenmesine tepki gösteren Gerçek, “Bana saçma gelen; polis beni vurdu ama bana 15 yıl, polise de 10 yıl istiyorlar” dedi.



Ferhat Gerçek’in vurulduğu sırada üzerinde olan kıyafetini polis, Adli Tıp Kurumu’na teslim edilmedi. Oysa ateşlenen kurşunun delip geçtiği kıyafet, atış mesafesinin tespit edilebilmesi açısından önemli bir delil.



Savcılık kurşunun yerden sektiğini iddia etse de bunun anlaşılabilmesi için de yine kıyafetin Adli Tıp Kurumu’na verilmesi gerekiyor.

