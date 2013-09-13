Polis elektroşoku ilk Ankara ve İstanbul'da kullanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 100 adet elektroşok silahı aldı. Silahlar önce Ankara ve İstanbul'da denenecek. Silahların sadece asayiş polislerine verileceği ve hiçbir şekilde toplumsal olaylarda kullanılmayacağı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü polisin bazı durumlarda elektroşok silahı kullanması için çalışma başlattı. ABD üretimi 100 elektroşok silahı alan Emniyet Genel Müdürlüğü, bunları önce Ankara ve İstanbul'da deneyecek.

Ankara'da bir grup polise geçen ay, elektroşok cihazlarının kullanımı konusunda uygulamalı eğitim aldı. Elektroşok silahları İstanbul polisine de verilecek eğitimin ardından deneme amacıyla kulanılmaya başlanacak. Cihaz başarılı bulunursa emniyet envanterine dahil edilecek.

Toplumsal olaylarda kullanılmayacak

Elektroşok tabancası sadece asayiş polislerine verilecek. Cihaz hiçbir şekilde toplumsal olaylarda kullanılmayacak. Asayiş polisi, elektroşok silahıyla "dur" ihtarına uymayıp kaçan kişiler ile elinde silah veya bıçak bulunan zanlıları hedef alacak. Elektroşok silahı şüpheliye 5 ile 15 saniye arasında elektrik akımı verip kişinin 2-3 dakika baygınlık yaşamasına neden oluyor. 10 metre menzili olan cihazın gelişmiş bir güvenlik devresi bulunuyor. Atışın ardından vücuda toplam maruz kalma süresi 15 saniyeyi aşması durusunda otomatik olarak silah kendini kapatıyor. Hedefin belirlenmesi için lazer işaretleme özelliği de bulunan silahın namlusuna monte edilmiş led ışık da bulunuyor.

Değiştirilebilir ve şarj edilebilir pil kullanılan silahta, küçük bir kamera da bulunacak. Kamera, silahın kime ve nasıl kullanıldığını tespit edecek. Olası bir soruşturmada görüntüler kullanılacak.