Polisan'ın kurucusu Necmettin Bitlis hayatını kaybetti

Türk sanayisinin duayen isimlerinden, boya, kimya, tarım, tekstil, inşaat ve lojistik (liman işletmeciliği) olmak üzere altı farklı sektörde faaliyet gösteren Polisan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi.

Bitlis’in cenazesi, 26 Ekim Perşembe günü, Teşvikiye camiinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Necmettin Bitlis, iş adamı olarak imza attığı başarılarının yanı sıra özellikle eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayırseverliği ile tanınıyordu.

Necmettin Bitlis kimdir?

Malatya’da 1 Aralık 1928’de doğan Necmettin Bitlis, İstanbul’da Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra çalışma hayatına 1955 yılında başladı. Zeytinburnu’nda kiraladığı fabrikayı iplik, dokuma, apre ve boyanın yapıldığı kombine bir kumaş fabrikası haline getiren Bitlis, 1964 yılında Polisan’ı kurdu. Önceleri tutkal ve reçine üreten Polisan, 1985 yılında boya üretimine başladı.

Son olarak Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyordu.