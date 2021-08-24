Polisan'ın toplam gelirleri ilk altı ayda yüzde 69 artışla 786 milyon TL'ye yükseldi

Polisan CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, şirketin 2021’in ilk 6 ayındaki finansal sonuçlarını açıkladı.

Mehmet Hacıkamiloğlu’nun açıklamalarına göre, yüksek gelir büyümesini ve operasyonel karlılığını 2021’in ikinci çeyreğinde de sürdüren Polisan Holding, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artışla 786 milyon TL’ye çıkardı.

FAVÖK marjı 2,9 puan artarak, yüzde 17,9 olurken, net kar da yüzde 162 oranında artış yaşandı ve 80 milyon TL oldu. Grubun kombine gelirleri ise 1,57 milyar TL olarak gerçekleşti. Kombine gelirlerinin yüzde 47,3’ünü boya, yüzde 42,3’ünü kimya, yüzde 8,1’ini liman, yüzde 2,3’ünü ise diğer faaliyetler oluşturdu.

Polisan Holding’in yeni dönem planlamaları ve hedefleri hakkında da bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu, kimya tarafında açılacak yeni fabrika sonrası reçine üretiminde yüzde 30’luk bir artış öngörüldüğünü belirti.

Liman iştirakleri olan Poliport’ta sıvı yük depolama kapasitesinin 436.000 m3’e çıkarılacağını açıklayan Mehmet Hacıkamiloğlu, yakın zamanda demir-çelik ile otomobil sektörlerine de depolama ve liman hizmeti verileceğini bildirdi.

Hacıkamiloğlu, boya çalışmalarının yüzde 90’ının sürdürülebilirliğe yüksek katkısı olan ürünlerden, yüzde 10’u ise sürdürülebilirliği destekleyen ürünlerden oluştuğunu vurguladı.