Polisan Boya'nın adı değişti

Polisan Boya’nın, Japonya’nın lider boya üreticisi Kansai Paint ile boya sektöründe imza attığı ortaklığın ardından adı, "Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak tescil edildi.

Polisan Holding A.Ş.tarafından yapılan açıklamada, Kansai Paint'in Polisan Boya'ya iştiraki ve şirketin yeni adının tescili ile ilgili bilgi verildi.

Şirketten gelen açıklamada şöyle denildi:

"12 Aralık 2016 tarihinde kamuya yaptığımız özel durum açıklamasında, Polisan Holding'in %100 oranında iştiraki Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Polisan Boya")'nın toplam %50 oranındaki hissesinin, dünyanın ilk 10, Japonya'nın da lider boya üreticilerinden biri olan Kansai Paint Co. Ltd. ("Kansai Paint")tarafından edinimi ile ilgili olarak Rekabet Kurumu'na yapılan başvurunun olumlu sonuçlanarak, hisse devir işlemlerinin başladığını bildirmiştik.

"21.12.2016 tarihinde gerçekleştirilen hisse devri ve akabinde gerçekleştirilen sermaye artırımında Polisan Holding A.Ş'nin rüçhan haklarını kullanmaması sonucu, Polisan Holding A.Ş.'nin Polisan Boya'daki hissedarlık oranı %50 olmuştur. Kansai Paint'in Hisse devri mukabilinde Polisan Holding A.Ş. 'e 68.500.000 USD ödemiş ve sermaye artırımı dolayısı ile Polisan Boya'ya toplamda 45.000.000 USD para transferinde bulunmuştur.

Ayrıca, ana sözleşme değişikliği ile şirketin yeni adı "POLİSAN KANSAİ BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olarak tescil edilmiştir.

"Bir dünya devi ile ortaklığa başlıyoruz"



Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi, Japonya’nın lider boya üreticisi Kansai Paint’in “eşit ortaklık – eşit yönetim ilkesi” çerçevesinde Polisan Boya’nın yüzde 50’sini satın aldığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Rekabet Kurulu, Polisan Boya hisselerinin belli oranının pay devri ve sermaye artırımı suretiyle Kansai Paint tarafından devralınması işlemine izin verdi. İznin ardından Kansai Paint, Polisan Boya’nın yüzde 50 oranındaki payı için 113,5 milyon USD ödeme yaptı. Bu zorlu dönemde Türkiye’ye yabancı sermayenin gelmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık ile beraber Polisan, bir Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şimdi, yeni bir dünya devi ile ortaklığa başlıyoruz.”



Polisan Holding şirketlerinin daimi olma yeteneklerini geliştirmek ve kurumsallığı pekiştirmek amacıyla hisselerini 2012 yılında halka arz ettiklerini, Borsa İstanbul’da POLHO kodu ile işlem gördüklerini kaydeden Erol Mizrahi, “Hedefimiz, hissedarlarımız için yarattığımız değeri sürekli artırmak. Arzumuz ise, Polisan Holding hisselerinin global piyasalarda tercih edilmesidir” dedi.