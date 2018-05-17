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Yaşam

Polis, yola saçılan 10 bin Euro'nun gizemini çözmeye çalışıyor

İstanbul'da, kimliği belirsiz kişilerce yaklaşık 10 bin Euro yola saçıldı

17 Mayıs 2018 22:43

İstanbul polisi, Fatih’teki Vatan Caddesi’ne saçıldığı belirtilen yaklaşık 10 bin Euro değerindeki dövizin gizemini araştırıyor.

İddiaya göre Vatan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yola döviz saçtı. Iraklı Celal Hüseyin'in yola saçılmış dövizi görünce polise bildirdi. Oay yerine gelen polise, elindeki 400 Euro'yu teslim eden Hüseyin, paranın geri kalanının  yoldan geçenler tarafından toplandığını söyledi. Hüseyin, “Yaklaşık 10 bin Euro sokağa dökülmüş. Ben topladıklarımı polise verdim. Herkes topladı, gitti" diye konuştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)

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