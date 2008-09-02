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Yaşam

Polis 'Yol Kapanı' ile durduracak

'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü 'yol kapanı' durduracak. Böylece polis, kaçmak isteyen sürücülere silah kullanmadan engel olacak

02 Eylül 2008 03:00

Emniyet Genel müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca denenmesi amacıyla bazı illere dağıtılan yol kapanları sayesinde polis, "Dur" ihtarına uymayan sürücüleri silah kullanmadan etkisiz hale getirecek.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoldaki kontrol sırasında "Dur" ihtarına uymayan, takipler sırasında da polisten kaçmaya çalışan sürücüleri engellemek için pilot bölge olarak seçilen illere 40 adet yol kapanı gönderildi.
Amerika'dan deneme amaçlı getirtilen yol kapanlarını kullanabilmeleri için polislere eğitim verildi.
Çok kısa sürede açılan 4, 8 ve 12 metre uzunluğunda çeşitleri bulunan yol kapanları tek kişi tarafından rahatlıkla kullanılabilecek. Bariyerlerin üzerlerinde bulunan çivilere takılmış içi boş demir çubuklar, lastiklerdeki havanın yaklaşık 10 saniyede boşaltılmasını sağlayacak.
Uygulama sırasında araç, bariyerin üzerinden geçtiği zaman çiviler lastiği delecek, söz konusu çubuklar ise lastik içinde kalacak ve lastikteki havanın kontrollü ve kısa süre içerisinde boşalmasını sağlayacak. Bu işlemler sırasında sürücü ve araçtakiler herhangi bir kaza tehlikesine maruz kalmayacak.
Polisin "Dur" ihtarına aldırmadan kaçmayı tercih eden sürücülerin takibinde ya polisin ya da araçtakilerin zaman zaman zarar gördüğünü hatırlatan emniyet yetkilileri, yol kapanları sayesinde polisin, insana zarar vermeden silah ve zor kullanma yetkisini kullanmak zorunda kalmadan suç ve suçluyla mücadele edeceğini kaydetti. Yetkililer, yol kapanları kullanılmaya başlandıktan sonra polisten kaçmanın imkansız hale geleceğini ifade etti. 

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