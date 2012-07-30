Polis, yarış otomobillerini durdurup ruhsat sordu

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı ayağı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yarışın kent etabı geçişinde araçların motorlarından gelen gürültü nedeniyle vatandaşlar polise şikayette bulundu. Polisler yarış araçlarını durdurarak ehliyet ve ruhsat isteyip ceza yazacaklarını söylemesi karşısında yarış otomobilleri pilotları büyük şaşkınlık yaşadı. Motorsporları yöneticileri devreye girerek İl Emniyet Müdürü Ali Şahinli ile yaptıkları görüşmelerin ardından araçların yeniden start alanına dönmesiyle yarış başladı.

Yarış otosuna ehliyet ruhsat

Türkiye Ralli Şampiyonası 6’ncı ayağı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi 28-29 Temmuz tarihlerinde büyük bir coşku içersinde yapıldı. Havanın sıcak olması nedeniyle pilotlar bazı teknik ve fiziksel sıkıntılar yaşadı. Fakat en ilginç olay İnterteks Fuar Alanı’ndan başlayıp yarışın başlayacağı Umuttepe geçişinde yaşandı. Kent içersinden geçen yarış araçlarının motorlarından gelen gürültü nedeniyle bazı vatandaşlar polisi arayarak şikayette bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri yarış otolarını yol kenarına çekerek ehliyet, ruhsat sorup ceza yazacaklarını söyledi. Pilotlar polislerin bu tutumu karşısında şaşkınlık yaşadı.

Polis otosu beni durdurdu

Ford Otosan Kocaeli Rallisi’ne katılan yarışçı Sabri Ünver ve Co-Pilot’u Ufuk Uluocak’da polis ekipleri tarafından durdurulan yarışçılar arasındaydı. Arkasından gelen bir ekip otosunun farlarını yakarak kendisini durdurduğunu söyleyen Pilot Sabri Ünver, bir anda ne yapacağını şaşırdığını söyledi. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Ünver, "Havanın sıcak olmasından dolayı bazı teknik sıkıntılar yaşadık. Benim arkamdan bir sivil polis aracı gelerek beni durdurdu. Organizasyondan halkın haberi olmadığından dolayı otomobillerimizde yüksek ses çıkarttığı nedeniyle de vatandaşlar polisi arayarak şikayette bulunmuşlar. Bir ekip otosu arkamızdan gelerek farlarını yakıp bizi durdurdu. Bize halkın içersinden geçerken vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde geçmemiz şeklinde uyarıda bulundu. Bu tutum karşısında ne yapacağımızı şaşırdık. Daha sonra organizasyon yöneticilerinin araya girmesiyle sorun çözüldü" dedi.

Kocaeli Otomobilciler Derneği Başkanı (Kosder) Ceyhun Yılmaz, araçların kent geçişinde polis ekip otoları tarafından durdurulduğunu söyleyerek, "Araçların plakalarının okunmayışı ve yarış araçlarının motorlarından gelen gürültü nedeniyle polis arkadaşlarımız çevirme yapmış. Kısa süre içersinde müdahelede bulunduk. İl Emniyet Müdürü ile yaptığımız görüşmenin ardından sorun çözüldü ve araçlar parkurlarına yeniden geri döndü. Araç çekilme veya bağlanması söz konusu olmadı. Sadece araçlarımızı durdurdular" diye konuştu.

Şaka gibi bir olay

Otomobil Sporları İl Temsilcisi ve Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusu Gökhan Elbir yaşanan olayı şaka gibi bir durum olarak nitelendirdi. Yaşanan olay karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Elbir, "Otomobillerden çok ses geliyor diye şikayet gelmiş. Biz Valilik makamından itibaren alt birimlere kadar resmi makamların tümünden izin almıştık. Fakat servis noktasından start noktasına çıkış olan şehir içi güzergahında vatandaşlar rahatsız olmuş ve polisi arayarak şikayette bulunmuşlar. Polis de müdahelede bulunarak araçları durdurmuş. Şaka gibi bir olay. Önce biz inanamadık. Yarışçılarda tabi çok şaşırmışlar. Yapılan görüşmelerin ardından sıkıntı çözülerek araçlar start noktasına gönderildi" dedi.

Yarışın birincisi yağız avcı

Havanın sıcak olması nedeniyle etaplarda güçlük çektiklerini söyleyen yarışın birincisi Yağız Avcı ise "Oldukça zor bir yarıştı. Etaplarda zorlandık. Hava çok sıcak ve bol virajlı olduğu için fiziksel olarak zorlandık. Hatasız ve hızlı bir performans gösterip yarışı ilk sırada bitirdik. Bizim için çok iyi bir yarıştı. Şampiyonada çok iyi bir konuma geldik" diye konuştu.

Yarışmada Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez birinci olurken, Murat Bostancı-Onur Vatansever ikinci, Ercan Kazaz-Emine Cantürk ise üçüncülükle tamamladı. Yarışma sonunda kupa ve madalya ile yarışmacılar ödüllendirildi.