Polis yanlış kişiyi yakaladı, dolandırıcılar kaçtı

Adana'da telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen emekli işçinin kredi kartıyla aldığı 2 bin 800 liralık altın polis tarafından kurtarıldı.

Ancak, 61 yaşındaki Mehmet Kütük ile işbirliği yapan polis, buluşma noktasında yanlış kişileri gözaltına alınca, dolandırıcılar kaçtı.

Merkez Çukurova İlçesi'nin Turgut Özal Bulvarı'nda oturan Mehmet Kütük'ü arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp, "Terör soruşturması yürütüyoruz, senin adın da terör örgütüne yardım edenler arasında geçiyor" diyerek korkuttu. Uzun süre telefon görüşmesi yapan Kütük, dolandırıcıların yönlendirmesiyle kimseye haber vermeden evden çıkınca yakınları durumdan şüphelenip polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, Mehmet Kütük'ü Bülent Angın Bulvarı'nda bir kuyumcudan kredi kartı ile 2 bin 800 liralık altın alıp dışarı çıkarken buldu ve dolandırılacağını söyledi.

Ardından da 1 polis, dolandırıcılarla telefonla konuşmayı sürdüren Kütük'ün otomobilinin arka koltuğuna yatıp, buluşma noktasına gitmesini istedi. Sivil ekiplerin de takip ettiği Kütük, dolandırıcıların verdiği Baraj Caddesi'ndeki adrese gelip aracını park etti.

Yakınları operasyonu bozdu

Bu sırada Kütük'ü kurtarmak isteyen ve polislerden haberdar olmayan 2 yeğeni de olay yerine gelip, park edilmiş haldeki otomobilin yanına yaklaştı. Polis, otomobile yaklaşan gençleri dolandırıcı sanınca kıskıvrak yakaladı. Gerçek Kütük'ün uyarısıyla ortaya çıktı ancak yaşanan kargaşa sırasında muhtemel buluşma noktasına gelen dolandırıcılar ise telefonu kapatıp ortadan kayboldu.