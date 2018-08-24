POLİS VE ZABITA ŞİLE AYAZMA PLAJINI BOŞALTIYOR -1 

Haber: Cengiz ÇOBAN-Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA

Şile Ayazma plajının boşaltılması için görevliler tarafından yapılan uyarıların yetersiz kalması üzerine devreye polis ve zabıta ekipleri girdi.

Şile\'de Sofular ve Ağva\'da iki kişinin denizde kaybolması üzerine kaymakamlık olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeyi yasaklamıştı. Vatandaşların plaj görevlilerinin uyarılarına rağmen denizden çıkmaması üzerine devreye polis ve zabıta girdi. Ekipler sahilde anonslarla vatandaşları denizden çıkarıyor. Polisi gören tatilcilerin uyarıları dikkate alarak denizden çıktığı görüldü.



Görüntü Dökümü:

-Sahilden görüntü

-Polis ve zabıta

-Uyarı anonsları

-Detaylar