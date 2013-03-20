Polis ve üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti

Sabah 04.00 sıralarında Beşiktaş'ta İnönü Stadı'nın yanında, Şanlıurfa'da görev yapan polis memuru Erdal Keskin 34 DK 9309 plakalı otomobiliyle, İnönü Caddesi'nden Dolmabahçe Sarayı istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Doğan Haber Ajansı(DHA)'nın haberine göre; kontrolden çıkan otomobil yolun orta kısmında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında 5 kişi otomobil içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Erdal Keskin ile yan koltukta oturan Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Duygu Kaya'nın (22) öldüğünü belirledi.

Diğer yaralılar; polis memuru Ertuğrul Osman Temel, Kübra Sönmez ve kardeşi Ayça Sönmez itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Erdal Keskin ile Duygu Kaya'nın cansız bedenleri itfaiyenin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil içerisinde sıkışan ve kurtarılmayı bekleyen Kübra ve kardeşi Ayça Sönmez arkadaşlarının öldüğünü duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Hayatını kaybeden Duygu Kaya'nın çalan telefonunu eline alan polis memuru, telefonu açamadı.