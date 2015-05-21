Polis ve TİB görevlileri hakkında hazırlanan 'Paralel Yapı' iddianamesi Yargıtay'da

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, emniyetteki 'Paralel Yapı' iddialarına ilişkin 54 kişi hakkında açılan davanın dosyasını, görevsizlik gerekçesiyle yargı yerinin belirlenmesi için Yargıtay'a gönderdi.

Sanık avukatlarının itirazını görüşen Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakmasını usul ve yasaya uygun bulmuştu. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilen dosya, karşı görevsizlik kararıyla Yargıtaya gönderildi. Mahkeme, davaya Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakması gerektiğine hükmederek karşı görevsizlik kararı verdi. Davaya hangi mahkemenin bakacağını Yargıtay kararlaştıracak.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Halil Maçkaya, usulsüz dinlemelere ilişkin polis ve TİB görevlisi 54 kişi hakkında Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme, suçlamaların, Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun "devlete karşı suçlara" ilişkin maddeleri kapsamındaki davalara bakmakla yetkili Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girdiğine karar vermişti.

Bazı sanık avukatlarının itirazı üzerine Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, konuyu ele almıştı.

İddianame

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın soruşturmalarında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesince 2009-2013 döneminde "usulsüz dinlemeler" yapıldığının belirlendiği aktarılarak, Emniyet Müdürleri Hüseyin Aşkın, Ahmet Sula, Cihat Şerolar, İbrahim Hakkı Seydioğulları, Abdurrahman Akünal, Koray Öner, Beyti Kalaycı ve Cem Akgün hakkında, farklı isimlerle ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle irtibatlandırmak suretiyle dinleme kararı alındığı, bu dinlemelerin, arşiv kayıtlarına veri girişlerinin yapılmadığı kaydedildi.

İddianamede, birçok polis memuru ile eski Anadolu Ajansı Haber Yayın Daire Başkanı Muzaffer Şahin, eski TGRT ve İHA Ankara Temsilcisi Nuri Elibol, Milliyet gazetesi yazarı Tolga Şardan, eski ÖSYM Genel Sekreteri Mehmet Altunay, eski Bilgi İşlem Şube Müdürü Mustafa Tütüncü, eski Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Cihangir Dursun, eski Genel Sekreter Dücane Ergezen, eski Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Yılmaz, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Altan Raşit Civan, Astsubay Aziz Albayrak, Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı Ertuğrul Boza, subaylar Aykut Tümer ve Mehmet Zeki Güleç, TBMM Genel Sekreterliği Personel ve Muhasebe Müdürlüğü çalışanı Erhan Kocabaş, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Daire Başkan Yardımcısı Erdoğan Sakal, eski MHP Milletvekili Ali Güngör, eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Bozok, eski AKP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Bayrak ile bir MİT görevlisinin de farklı adlar için alınan kararlarla usulsüz dinlendikleri belirtildi.