Polis uyardı: Açık bırakılan her kapı hırsıza davetiyedir

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisler hırsızlara karşı vatandaşları pankartla uyardı. Polisin astığı pankartta “Açık bırakılan her kapı hırsıza davetiyedir” ifadeleri yer aldı.

Hürriyet’in haberine göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, yaz aylarında havaların sıcak olması nedeniyle cam ve kapıları açık bırakan vatandaşları uyardı. Sokakları ve mahalleleri tek tek dolaşan ekipler hazırladıkları bilgilendirici pankartları görülebilecek yerlere astı. Alanya'nın beş ayrı yerlerine asılan pankartlara “Yaz geldi hava sıcak diye kapı ve pencereleri açık bırakma hırsıza davetiye çıkarma” yazısı yer aldı. Ekipler, vatandaşların duyarlı olmaları konusunda da uyarıda bulundu.