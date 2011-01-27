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Yaşam

POLİS ÜNİVERSİTEYE İZİNSİZ GİREMEYECEK ANKARA (A.A)

27 Ocak 2011 10:58

-POLİS ÜNİVERSİTEYE İZİNSİZ GİREMEYECEK ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversite rektörlüklerine gönderdiği genelgeyle, ''öğrencilerle ilgili olaylarda, rektör çağırmadıkça kolluk kuvvetlerinin üniversitelere girmesine izin verilmemesi gerektiği'' uyarısında bulundu. Özcan, ''Güvenlik'' konulu bir genelge yayımlayarak, bu genelgeyi tüm üniversite rektörlüklerine gönderdi. Genelgede, ''Yükseköğretim öğrencileri ile yapılan toplantılarda da dile getirildiği üzere, öğrencilerle ilgili olaylarda, rektör çağırmadıkça kolluk kuvvetlerinin üniversitelere girmesine izin verilmemesi hususunun üniversitelerimize hatırlatılması zarureti doğmuştur'' denildi.

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