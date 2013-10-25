'Polis, üniversite öğrencilerini 'ajan' olmaya zorluyor' iddiası

Hülya Karadağlı / ANKARA

BDP, kendilerini polis olarak tanıtarak üniversite öğrencilerine ajanlık teklifinde ve şantajında bulunanların Meclis tarafından araştırılmasını istedi. Önerge sahibi Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, "1990’lı yıllarda Kürt çocuklarının babalarına, ağabeylerine dayatılan koruculuk bugün kendisini öğrencilere tehditle şantajla dayatılan ajanlık teklifi olarak göstermektedir" dedi. BDP'nin araştırma önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Son dönemlerde üniversitede okuyan öğrencilere yönelik polis tarafından ajanlık dayatmasıyla ilgili İnsan Hakları Derneği’ne sayısız başvuru yapıldığı kamuoyu tarafından da yakından takip edilmektedir. Özellikle ajanlık dayatmasını reddeden öğrencilerin polis olarak adlandırılan bu kişiler tarafından ölümle tehdit edildiği yönünde de çeşitli iddialar bulunmaktadır. Son olarak 11 Ekim 2013 tarihlerinde basına yansıyan haberlerde Van’dan Denizli Pamukkale Üniversitesi’ne okumak için gelen ve kayıt yaptığı esnada yanına yaklaşan kişilerin olduğunu belirten A.T adlı üniversite öğrencisi, bu kişilerin, kendilerinin üniversite görevlisi olarak belirttiğini ve kayıt yapan öğrencilere yardımcı olduklarını anlattıklarını belirtmiştir.

Ajanlık dayatması Cumhuriyet dönemi başta olmak üzere yerleşik gerici ve faşist zihniyetin en büyük dayanaklarından biri olmuştur her zaman. 1990’lı yıllarda Kürt çocuklarının babalarına, ağabeylerine dayatılan koruculuk bugün kendisini öğrencilere tehditle şantajla dayatılan ajanlık teklifi olarak göstermektedir.

Değişen dönem içerisinde derin devlet yapılanmasının Ergenekon ve Balyoz operasyonları ile bitmediği aksine farklı bir biçime dönüşerek devam ettiği son yıllarda kamuoyuna sıkça yansıyan Üniversite öğrencilerine ajanlık dayatmasıyla somut olarak ortaya çıkmış ve deşifre olmuştur. “İçişleri Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik ajanlık dayatması” adlı bir ekip kurulmuşsa şayet bu kamuoyuna açıklanmalıdır.”