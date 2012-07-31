Ağrı'da polis üniformalı kişiler çocuk kaçırdı!

Ağrı'ya bağlı Doğubayazıt ilçesinde, içlerinde polis üniformalı kişilerinde bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir grup, ev basarak 15 yaşındaki bir çocuğu kaçırdılar.

Kaçırma olayı dün gece Ahmedi Hani mahallesi Menekşe sokakta gerçekleşti. İddiaya göre ev pompalı tüfeklerle basıldı ve havaya ateş açıldı. Ateşin ardından evde bulunan 15 yaşındaki Ömer adlı çocuk kaçırıldı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen polisler, şüphelileri yakalamak için kent merkezini ablukaya aldılar.

Polislerin başlattığı arama sonucunda, şüphelilerin kaçtığı araçlardan biri Türkiye-İran transit karayolu üzerinde terk edilmiş olarak bulundu. Araç çekici yardımıyla incelenmek üzere Uluyol Polis Karakolu'na götürülürken, şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Evi basılan şahsın adının, işadamı Canbezar Gültekin'in kaçırılması olayına karıştığı iddia ediliyor.