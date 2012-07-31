T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ağrı'da polis üniformalı kişiler çocuk kaçırdı!

Henüz yakalanamayan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor

31 Temmuz 2012 17:48

Ağrı'ya bağlı Doğubayazıt ilçesinde, içlerinde polis üniformalı kişilerinde bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir grup, ev basarak 15 yaşındaki bir çocuğu kaçırdılar.

Kaçırma olayı dün gece Ahmedi Hani mahallesi Menekşe sokakta gerçekleşti. İddiaya göre ev pompalı tüfeklerle basıldı ve havaya ateş açıldı. Ateşin ardından evde bulunan 15 yaşındaki Ömer adlı çocuk kaçırıldı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen polisler, şüphelileri yakalamak için kent merkezini ablukaya aldılar.

Polislerin başlattığı arama sonucunda, şüphelilerin kaçtığı araçlardan biri Türkiye-İran transit karayolu üzerinde terk edilmiş olarak bulundu. Araç çekici yardımıyla incelenmek üzere Uluyol Polis Karakolu'na götürülürken, şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Evi basılan şahsın adının, işadamı Canbezar Gültekin'in kaçırılması olayına karıştığı iddia ediliyor.

ETİKETLER

polisüniformakaçırmaağrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24