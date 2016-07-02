Polis ülkeye gelenleri "Cehenneme hoş geldiniz, güvende değilsiniz" pankartıyla uyardı!

Brezilya’da polis ve itfaiyeciler Rio Havalimanı’nda pankart açarak kötü çalışma koşulları ve maaşlarının yatmamasını protesto etti. Polisler ve itfaiyeciler, ülkeye gelenleri “Cehenneme hoş geldiniz, güvende değilsiniz” pankartıyla karşıladı.

sendika.org’ta yer alana habere göre, Brezilya’da polisler ve itfaiyeciler, kötü çalışma koşulları ve maaş ödemelerindeki gecikmelere karşı Uluslararası Rio Havalimanı Antonio Carlos Jobim’de (Galeao) bir eylem gerçekleştirdi. Olimpiyatların arifesinde iki pankart taşıyarak havalimanına gelen polis ve itfaiyeciler, yanlarında Rio’ya ayak basanlara mesajları içeren pankartlarını da getirmişti:

“Cehenneme hoş geldiniz. Polis ve itfaiyecilere ödeme yapılmayacak. Rio’ya her kim gelirse güvende olmayacak!”

Eylemi düzenleyenler amaçlarının Rio’da yaşadıkları soruna uluslararası bir görünürlük kazandırmak olduğunu söyledi. Bir eylemci ise şöyle konuştu:

“Kötü çalışma koşulları bizde öfke uyandırıyor. Protestoya konu olan koşulları ise şöyle açıkladı; ezici ölçekli hizmet çizelgesi, eski silahlar, eskimiş kurşun geçirmez yelekler, çalışmayan silahlar, benzinsiz araçlar, geciken ücretler, temizlik eksikliği”