POLİS ‘UF’ OLMUŞ!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesinde, Başakşehir'de meydana gelen olaylı yıkım sırasında yaralanan polislerin fotoğrafları yayımlandı.



Çıkan olaylar sırasında üçüncü kattaki bir eve pencereden gaz bombası girmiş, polis bir esnafı dövmüş ve okul bahçesine gaz bombası atılmıştı. Emniyet mensupları, orantısız güç kullanmakla eleştirilmişti.



Tempo24



Emniyetin, www.iem.gov.tr adresindeki internet sitesinde, dün yaşanan olaylarla ilgili göstericilerin kurduğu barikatlar, zarar verdikleri otomobiller, telefon kulübeleri ile yaralanan polislere ait fotoğrafların yanı sıra çeşitli görüntülere yer verildi.



Sitede, küçük yaştaki göstericilerin de aralarında bulunduğu yüzlerini bezlerle kapatmış grubun polise taş atması ve çevredeki çöp konteynerleri ile pazar tezgahlarını toplayarak barikat kurmaya çalışmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.



Çevik Kuvvet ekiplerinin gösterilere panzerden tazyikli suyla müdahalelerinin yanında göstericilerin zarar verdiği İETT otobüsünün görüntüleri de siteye konuldu.



İnternet sitesinde, olaylara ilişkin bazı televizyon kanallarının haber bültenlerindeki görüntüler de yer alıyor.





