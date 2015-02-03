Polis, üç gündür Taksim saldırganını bulamıyor

Taksim’de geçen hafta polise silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen DHKP-C’li Elif Sultan Kalsen, saldırının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hâlâ yakalanamadı.

Kalsen’in adı, 6 Ocak’ta İstanbul Sultanahmet’teki Turizm Şube Müdürlüğü’ne yapılan intihar saldırısında geçmiş ancak daha sonra saldırganın yabancı uyruklu olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul Emniyeti, DHKP-C’ye yönelik operasyonlarda Kalsen’in bir aydır nerede olduğunu bulmaya çalışıyor, operasyonlardan henüz bir sonuç alınamadı.

Zaman'da yer alan habere göre, İstanbul terör polisinin önceki gün DHKP-C’ye yönelik 5 ayrı ilçede operasyon düzenlediği öğrenilirken, bazı vatandaşlar hiçbir mahkeme kararı olmadan evlerine baskın yapıldığını iddia etti. İstanbul Adalet Sarayı’na gelen bir grup aile, başta İl Emniyet Müdürü Selami Altınok olmak üzere operasyonlara katılan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu isimler hakkında, ‘haksız arama’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘suç işlemeye tahrik’ gibi suçlamalar yöneltildi.

Aileler adına açıklama yapan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Şükriye Erden, hiçbir mahkeme kararı olmadan hukuksuz ev baskınları yapıldığını savundu. Son üç günde 13 ev, bir parkın basıldığını ve bu soruşturma kapsamında birçok kişinin gözaltına alındığını belirten Erden, “İç Güvenlik Paketi yasalaşmadı ama fiili uygulamaları başladı. Bu yasayla birlikte Anayasal hakkımızın tamamı çiğnenmiş olacak.” dedi. Avukat Barkın Timtik de şunları kaydetti: “Söz konusu baskınların gerekçesi konusunda emniyetten resmi bir açıklama yapılmadı. Evleri basılan ve gözaltına alınan müvekkillerimizden edindiğimiz bilgiye göre baskınlar, Elif Sultan Kalsen’i arama bahanesiyle yapılmıştır. Ama hiçbir ev için özel mahkeme kararı alınmamıştır.” Gece saat 04.00 sularının evinin basıldığını anlatan Hanife Köseoğlu da, “Şahsı ararken kitaplarımın arasına, valizlerimin içine, sandığıma, yataklarımın arasına baktılar. Kutuların içindeki mercimeklere kadar incelediler. Böyle bir hukuksuzluğu tanımıyorum.” diye konuştu.

Öte yandan Elif Sultan Kalsen’in anne ve babası, adliyeye gelerek saldırı dosyasına bakan savcıyla görüştü. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan anne Şirin Kalsen, kızının 4 defa canlı bomba ilan edildiğini söyleyip “Benim kızım canlı bomba değildir.” dedi.