Taksim'de polis saldırısının faili belli oldu iddiası

İstanbul'da 30 Ocak Cuma günü, Taksim Meydanı'nda polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen kişinin Elif Sultan Kalsen olduğu ileri sürüldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Taksim'deki silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan kadının kimliğinin belirlenmesi için çok yönlü soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Kalsen'in kimliğinin nasıl belirlendiği yönünde herhangi bir açıklama yapmadı.

Taksim Meydanı’nda, dün bir kadın tarafından polis noktasına otomatik tabancayla saldırıda bulunulmuş, emniyet görevlilerinin silahla karşılık verdiği saldırgan, silahını olay yerine atıp kaçmıştı.

Emniyet'in daha önceki Elif Sultan Kalsen iddiası doğru çıkmamıştı

İstanbul Sultanahmet'te polis noktasına düzenlenen ve bir polisin öldüğü olayda da, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Elif Sultan Kalsen olduğu iddia edilmiş, ancak IŞİD bağlantılı Dağıstanlı Diana Ramazova olduğu ortaya çıkmıştı.