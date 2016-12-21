Polis, Uber kullanan vatandaşa 281 TL ceza kesti!

Cep telefonuyla özel araç çağırma sistemi olan Uber kullanan bir kişiye 281 lira para cezası kesildi.

Daha önce “yasal olmadığı” gerekçesiyle İstanbul’da hizmet veren araçları polis tarafından bağlanan Uber’i kullanan müşterilere de artık ceza kesilmeye başlandı. Bunun ilk uygulaması geçtiğimiz günlerde başlatıldı.

"Yasadışı olan ulaşım aracı"

Hürriyet’ten Ahmet Can’ın haberine göre İstanbul Etiler’de kontrol gerçekleştiren trafik ekipleri, Uber’in Mercedes Vito gibi lüks hafif ticari modellerle servis verdiği ‘UberXL’ araçlarını bağladı, araçları kullanan yolculara ise 281 TL ceza kesti. Cezanın kesilme gerekçesi ise “yasadışı olan bir ulaşım aracını kullanmak” olarak belirtildi.

Taşımacılık kanununa göre 'korsan' mı?

Kesilen bu ceza ulaşım sektöründe tartışmaları beraberinde getirdi. Yapılan yorumlarda Uber araçlarında şehir içi taşımak için alınan ‘D2 yetki’ belgesinin bulunduğu ve bu yüzden de yasal olduğu ileri sürülüyor. Buna görüşe karşı olarak D2 belgesinin Uber’in ve benzeri servisler için geçerli olmadığı ve taşımacılık kanunu kapsamında korsana girdiği iddia ediliyor.

Taksiciler: D2 belgesi belirli bir yerden belirli bir yere gidilmesini öngörüyor

Kanuna göre kullanan yolculara da ceza kesilmesinin gerektiğini ifade eden Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, “İstanbul İl Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldığım son bilgilere göre 4 ayda 912 tane bu tip araç bağlandı. Bu servisleri kullanan kişilere ne kadar ceza kesildiği konusunu da araştıracağım. Çünkü taşımacılık kanununa göre ‘korsan’ olarak taşıma yapan araçlara binen müşterilere de kesilmesi gerekiyor” dedi. D2 yetki belgesiyle belirli bir noktadan belirli bir noktaya gidilebileceğini söyleyen Duman, “Uber ve benzeri hizmet veren araçlar ise taksiler gibi belirsiz bir noktadan belirsiz bir noktaya hareket ediyor. Dava açtık. Hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

TÜRSAB Başkanı: Uber sistemi korsan taksi değil

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Karayolu Ulaştırma ve Oto Kiralama Komitesi Sorumlusu Celal Alpay ise, “Yöntem bulmak gerekiyor. Yerel yönetimler maalesef yetersiz kalıyor. Bu servisler korsan taksilerle karıştırılıyor. Uber, özgürlük ortamında doğmuş bir marka. Türkiye’de de olması gereken bir hizmet. Hiç otobüse binmeyen vatandaşlar biliyorum. D2 yetki belgesiyle şehir içi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabiliyor. Uber de bu kapsamda” dedi.

Uber: Biz Türkiye’de yasal zemindeyiz

Uber’in tüm dünyada her zaman yerel mevzuatlara uygun adımlar atarak yetkili merciler ile el ele çalıştığını belirten Uber Türkiye Ülke Müdürü Neyran Bahadırlı, yaşanan olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade etti. Bahadırlı, “Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. UberXL araçları, Ulaştırma Bakanlığı’ndan ve İstanbul Belediyesi’nden gerekli izinleri temin edip, vergisini vererek çalışan şirketlerdir. Bu hususta araçlar yetkili merciler tarafından lisanslı olduğundan araçlara veya yolculara Karayolları Trafik Kanunu gereği ceza yazılmamalıdır. Uber’in daha çok kitlelere erişmesi ekonomiye, şehir içi ulaşımına ve turizme katma değer sağlamaktadır” dedi.